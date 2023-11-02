Спикер Палаты представителей США Джонсон заявил сенаторам-республиканцам, что поддерживает помощь Украине

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 40437 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 22958 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 47787 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 153352 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 57352 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 111217 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 163167 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 153711 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 154721 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 160018 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
6м/с
37%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 67318 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 70619 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 65590 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 87488 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 27821 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 40438 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 89183 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 153356 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 248870 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 301114 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 214 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 28984 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 49041 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 47903 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 60872 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

Спикер Палаты представителей США Джонсон заявил сенаторам-республиканцам, что поддерживает помощь Украине

Киев • УНН

 • 222984 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил в среду республиканцам Сената США, что поддерживает помощь Украине, хотя и провел жесткую линию против объединения ее с финансированием для Израиля, сообщает Politico, пишет УНН.

Спикер Палаты представителей США Джонсон заявил сенаторам-республиканцам, что поддерживает помощь Украине

Детали

Как отмечается, позиция Джонсона является вызовом лидеру демократического большинства в Сенате Чаку Шумеру и лидеру республиканского меньшинства Митчу Макконнеллу, которые хотят объединить финансирование для Израиля, Украины, Тайваня и вопрос безопасности границы между США и Мексикой. Но новоизбранный спикер Палаты представителей, как отмечается, "действительно дал сенаторам над чем поработать, ясно дав понять, что он поддерживает новые средства для защиты Украины от россии, даже если они несопоставимы по размеру или объему с тем, чего хочет президент Джо Байден".

Джонсон, как сообщается, также сообщил сенаторам, что усиление пограничной безопасности и финансирование Украины "неразрывно связаны между собой", по словам сенатора-республиканца Джона Корнина. По сути, как указано, Джонсон дал понять, что он рассматривает финансирование для Израиля как одну дискуссию, а переговоры о границе и Украине - как совсем другую.

Сенатор-республиканец Роджер Маршалл заявил, что, если бы Джонсон попытался объединить все, что Шумер и Макконнелл хотят объединить, "его фракция взбунтуется, и это, вероятно, станет концом полномочий спикера".

"Он повторял снова и снова: "Слушайте, для меня это просто цифры". Я не могу сделать это вместе", - сказал сенатор-республиканец Джош Хоули о позиции Джонсона по Украине и Израилю.

Джонсон, как указано, также подчеркнул, что он хочет уклониться от любых попыток Сената США навязать ему всеобъемлющий законопроект о федеральных расходах на конец года - закон, который был принят почти год назад, до того, как большинство в Палате представителей перешло к Республиканской партии. Джонсон сообщил сенаторам, что хочет финансировать правительство до 15 января, а также "говорил о 1% сокращении" любого законопроекта о расходах, сказал сенатор-республиканец Джон Хувен. Такое сокращение демократы почти наверняка не примут, отмечает издание.

"Несмотря на его расходящуюся позицию с просьбой Байдена о чрезвычайных расходах, Джонсон был преимущественно хорошо принят сенаторами Республиканской партии, многие из которых аплодировали ему в начале и в конце его выступления", - отмечает издание.

Вскоре после переговоров в Сенате Джонсон, как указано, встретился с лидером демократического меньшинства в Палате представителей Хоакимом Джефрисом. Джефрис сказал, что у них состоялся "очень открытый, честный, позитивный и откровенный разговор". Он сказал, что Джонсон не предложил конкретных временных границ предоставления помощи Украине, а Джеффрис четко дал понять, что не видит места для переговоров по уровням федеральных расходов после двухпартийного соглашения о долге, заключенного ранее в этом году.

Дополнение

Республиканцы Палаты представителей представили в понедельник отдельный законопроект о дополнительном финансировании только для Израиля. Это стало первым крупным законодательным актом под руководством нового спикера Майка Джонсона.

Предложение внесено несмотря на запрос президента США Джо Байдена о пакете в размере 106 миллиардов долларов, который будет включать помощь Израилю и Украине и финансирование для усиления конкуренции с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе, а также безопасности вдоль границы США с Мексикой.

В Белом доме заявили, что Байден наложит вето на предложенный республиканцами законопроект, если он дойдет до его стола.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$64.21
Bitcoin
$78,987.20
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.00
Золото
$3,024.70
Ethereum
$1,567.68