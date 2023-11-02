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AP: спикер Палаты представителей США заявил, что помощь Украине будет после пакета для Израиля

Киев • УНН

 • 242085 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил в среду сенаторам-республиканцам, что новый пакет помощи Украине, вместе с вопросом безопасности границ США, быстро появится в Палате представителей, как только законодатели завершат с пакетом помощи Израилю на сумму 14,5 миллиардов долларов, который планируется принять на этой неделе, сообщает AP, пишет УНН.

AP: спикер Палаты представителей США заявил, что помощь Украине будет после пакета для Израиля

Детали

Джонсон накануне поговорил наедине с сенаторами от Республиканской партии, чтобы наметить будущую повестку дня. Он также сообщил, что Палата представителей планирует принять временный законопроект для финансирования правительства в следующем году, чтобы избежать приостановки работы федерального правительства 17 ноября, когда текущее финансирование закончится.

Позже обсуждая помощь Израилю во время мероприятия Fox News в Капитолии, Джонсон сказал: "Мы собираемся это сделать".

Как сообщается, новый спикер Палаты представителей заявил сенаторам, что Украина нуждается в помощи США в борьбе с россией, но запрос президента США Джо Байдена на дополнительное финансирование в размере почти 106 миллиардов долларов, который включает помощь Израилю, не может быть пропущен через Палату представителей.

"Мы хотим взяться за Украину", - таким было его послание, сказал сенатор-республиканец Джош Хоули.

Хоули сказал, что Джонсон сообщил сенаторам-республиканцам, что "следующим порядком в делах" после израильского пакета будет пакет по Украине и границам США.

Во время частного обеда Джонсон повторил комментарии, которые он сделал на прошлой неделе, заявив, что Конгресс не откажется от Украины, даже если он сначала работает над увеличением помощи Израилю.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил в среду, что подход Палаты представителей, ориентированный только на Израиль, будет "мертвым" после поступления в Сенат.

Напомним

Спикер Палаты представителей США Джонсон заявил сенаторам-республиканцам, что поддерживает помощь Украине.

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