США планируют предоставить Украине оружие на сумму 425 миллионов долларов, в том числе и для борьбы с бпла — Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В пятницу 3 ноября администрация Байдена планирует объявить новый пакет военной помощи для Украины на сумму 425 миллионов долларов. Предварительно известно, что американцы планируют предоставить украинцам вооружение для противодействия беспилотникам. Об этом пишет Reuters с ссылкой на свои источники в Белом Доме, передает УНН.
Детали
По данным издания в новый пакет военной помощи для Украины не войдут дополнительные ракеты ATACMS. Однако туда планируют включить боеприпасы с лазерным наведением для уничтожения российских беспилотников.
Согласно документу, с которым ознакомились Reuters, средств борьбы с вражескими дронами предварительно предоставят на сумму около 300 миллионов долларов. Эти боеприпасы профинансируют по программе USAI, позволяющей администрации американского президента покупать оружие у промышленности, а не брать оружие из запасов оружия в США.
Остаток оружия на сумму 125 миллионов долларов предварительно будет включать дополнительные боеприпасы NASAMS, ракеты HIMARS, артиллерию калибра 105 и 155 миллиметров, противотанковую систему TOW, противопехотные мины Claymore, стрелковое оружие и около десяти военных грузовиков.
По словам чиновников, которые предоставили комментарии Reuters, относительно содержания будущего пакета военной помощи, содержание пакета все еще пересматривают, и его могут изменить.
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Напомним
В четверг, 2 ноября, группа высокопоставленных республиканцев в Конгрессе США призвала президента США Джо Байдена отправить в Украину ракеты большей дальности, демонстрируя постоянную поддержку Киева среди законодателей США, несмотря на то, что некоторые консерваторы выступают против увеличения помощи.