Група республіканців надіслала Байдену прохання про ракети більшої дальності для України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Група високопоставлених республіканців у Конгресі США закликала президента США Джо Байдена надіслати в Україну ракети більшої дальності, демонструючи постійну підтримку Києва серед законодавців США, попри те, що деякі консерватори виступають проти збільшення допомоги, повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
У листі до Байдена від 1 листопада, з яким ознайомилося Reuters, провідні республіканці з комітетів Конгресу з міжнародних відносин і питань збройних сил сказали, що вони вітають повідомлення про те, що адміністрація надала Україні ATACMS обмеженої дальності, але попросили, щоб він також надіслав більше систем більшої дальності.
"Потреба України в завданні глибокого удару залишається актуальною, особливо для ураження цілей по всьому Криму", - написали члени Палати представників Майкл Маккол і Майк Роджерс, а також сенатори Джеймс Ріш і Роджер Вікер.
У своєму листі американські законодавці заявили, що Україна подала запит на ATACMS великої дальності та продемонструвала здатність використовувати їх відповідально, а росія не пішла на ескалацію у відповідь на їх використання.
"Очевидно, вам час завершувати роботу над ATACMS, - написали вони. - Ціна, пов'язана з нездатністю це зробити, не тільки загрожує глухим кутом на полі бою і подальшим затягуванням цієї війни, але також загрожує подальшою глобальною нестабільністю, оскільки наші противники проводять операції впливу по всьому світу".
Доповнення
Маккол очолює Комітет із закордонних справ Палати представників, Роджерс очолює Комітет Палати представників у справах збройних сил, Ріш є провідним республіканцем у комітеті із зовнішніх відносин у Сенаті, а Вікер є провідним республіканцем у комітеті з питань збройних сил у Сенаті.
Вони надіслали листа, коли більшість у Палаті представників США, яку становлять республіканці, підійшла до голосування за окремий законопроект про допомогу Ізраїлю, попри прохання президента-демократа Джо Байдена щодо широкого законопроекту про фінансування національної безпеки обсягом 106 мільярдів доларів із фінансуванням для Ізраїлю, України та Тайваню.