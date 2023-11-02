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Калибр (семейство ракет)

Группа республиканцев направила Байдену просьбу о ракетах большей дальности для Украины

Киев • УНН

 • 348393 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Группа высокопоставленных республиканцев в Конгрессе США призвала президента США Джо Байдена направить в Украину ракеты большей дальности, демонстрируя постоянную поддержку Киева среди законодателей США, несмотря на то, что некоторые консерваторы выступают против увеличения помощи, сообщает Reuters, пишет УНН.

Группа республиканцев направила Байдену просьбу о ракетах большей дальности для Украины

Детали

В письме к Байдену от 1 ноября, с которым ознакомилось Reuters, ведущие республиканцы из комитетов Конгресса по международным отношениям и вооруженным силам сказали, что они приветствуют сообщение о том, что администрация предоставила Украине ATACMS ограниченной дальности, но попросили, чтобы он также прислал больше систем большей дальности.

"Потребность Украины в нанесении глубокого удара остается актуальной, особенно для поражения целей по всему Крыму", - написали члены Палаты представителей Майкл Маккол и Майк Роджерс, а также сенаторы Джеймс Риш и Роджер Уикер.

В своем письме американские законодатели заявили, что Украина подала запрос на ATACMS большой дальности и продемонстрировала способность использовать их ответственно, а россия не пошла на эскалацию в ответ на их использование.

"Очевидно, вам пора завершать работу над ATACMS, - написали они. - Цена, связанная с неспособностью это сделать, не только угрожает тупиком на поле боя и дальнейшим затягиванием этой войны, но также угрожает дальнейшей глобальной нестабильностью, поскольку наши противники проводят операции влияния по всему миру".

Дополнение

Маккол возглавляет Комитет по иностранным делам Палаты представителей, Роджерс возглавляет Комитет Палаты представителей по делам вооруженных сил, Риш является ведущим республиканцем в комитете по внешним отношениям в Сенате, а Уикер является ведущим республиканцем в комитете по делам вооруженных сил в Сенате.

Они направили письмо, когда большинство в Палате представителей США, которое составляют республиканцы, подошло к голосованию за отдельный законопроект о помощи Израилю, несмотря на просьбу президента-демократа Джо Байдена о более широком законопроекте о финансировании национальной безопасности в размере 106 миллиардов долларов с финансированием для Израиля, Украины и Тайваня.

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