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Будущий госсекретарь США: Украине и рф придется идти на уступки

Киев  •  УНН

 • 7154 просмотра

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Марко Рубио, кандидат на должность госсекретаря США от Трампа, заявил о невозможности возвращения ВСУ к довоенным позициям. По его словам, обе стороны должны пойти на компромисс для завершения войны.

Избранный президентом США Дональдом Трампом кандидат на должность главного американского дипломата Марко Рубио заявил, что Украине и России придется пойти на уступки для завершения войны. Об этом Рубио заявил во время слушаний Комитета по международным отношениям Сената, сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Рубио заявил, что нереально верить в то, что ВСУ могут отбросить российские войска на линии, которые были до начала вторжения, и что Киеву придется пойти на уступки москве, чтобы положить конец войне.

"Украина не сможет вернуть людей туда, где они находились накануне вторжения. Просто учитывая динамику численности", - сказал Рубио.

Он добавил, что в Украине не заканчиваются деньги, чтобы продолжать войну, а заканчиваются люди.

"Придется пойти на уступки как российской федерации, так и украинцам. Это будет нелегкое дело... оно потребует смелой дипломатии", добавил Рубио.

Напомним

Ранее УНН писал, что Financial Times опубликовал статью в которой проанализировал позицию по основным внешнеполитическим вопросам Марко Рубио, который стал выбором на должность госсекретаря в новой администрации президента США Дональда Трампа.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
komitet-senata-ssha-po-mezhdunarodnim-otnosheniyamКомитет Сената США по международным отношениям
financial-timesFinancial Times
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
donald-trampДональд Трамп
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