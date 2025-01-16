Будущий госсекретарь США о политике в отношении НАТО: партнеры должны делать больший вклад в оборону

НАТО является очень важным альянсом, однако союзники должны делать большие взносы как в собственную защиту, так и в партнерство. Об этом заявил номинант новоизбранного президента США Дональда Трампа на должность государственного секретаря Марко Рубио 15 января, пишет УНН со ссылкой на "Голос Америки".

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Сенатор-демократ Джин Шахин на слушаниях по утверждению кандидатуры Рубио в комитете Сената по международным отношениям вспомнила, что Марко Рубио был соавтором законопроекта, который запрещает президентам единолично, без соответствующего одобрения Конгресса, принимать решение о выходе из НАТО. "Обязуетесь ли вы следовать одобрению Сената или акта Конгресса, как того требует закон, автором которого вы являетесь, если президент Трамп попытается вывести США из состава НАТО?" - спросила Шахин.

"Во-первых, позвольте мне сказать, что президент Трамп назначил номинанта на должность посла в НАТО, что четко указывает на его роль в этом. Во-вторых, закон есть закон. Очевидно, как вы упомянули, я был соавтором закона, поэтому трудно сказать, что я не поддерживаю закон, который я помог принять", - ответил Рубио.

Номинант на должность государственного секретаря Марко Рубио отметил, что вокруг вопроса НАТО есть "недоразумение".

НАТО является очень важным альянсом. Я в это верю. Я считаю, что альянсы могут быть и были очень полезными. Без НАТО не было бы конца холодной войне. Без НАТО, вполне возможно, что большая часть того, что сегодня мы знаем как Европу, стала бы жертвой агрессии - сказал Рубио.

В то же время он добавил, что для Соединенных Штатов важно не просто иметь партнеров, а иметь "способных" союзников в области обороны, которые "способны защитить свой регион".

"Поэтому я думаю, что есть вопрос, который следует поставить. Я не выражаю публичную позицию. Я задаю вопрос, который следует поставить, а именно: должна ли роль Соединенных Штатов в НАТО в 21-м веке быть основной оборонительной ролью, или защитой от агрессии, когда страны в регионе берут на себя большую часть ответственности, внося больше?" - указал он.

Рубио отметил, что "чем дальше на восток Европы, тем больше денег, как процент от ВВП, тратится на армию":

"Но я считаю, что в Европе и во многих администрациях, как республиканцев, так и демократов, было широко признано, что наши партнеры по НАТО - богатые развитые экономики - должны делать больший вклад в свою собственную оборону, а в конечном итоге также и в партнерство с НАТО. И это требование, которое выдвигалось многими президентами в течение многих лет, и тот факт, что это правдиво, было продемонстрировано тем, что произошло с Украиной", - отметил он.

Поэтому, подытожил Рубио, для США важно иметь альянсы, однако они должны быть "с сильными и способными партнерами", а не с теми, "кто рассматривает оборонное соглашение США и НАТО как повод тратить меньше на оборону и больше на некоторые внутренние нужды".

"У нас также есть внутренние потребности", - подчеркнул он.

Рубио добавил, что "передовые и богатые страны Западной Европы" имеют "огромные системы безопасности, программы, которые они финансируют".

"Они смогли направить или расширить эти программы, потому что им не нужно тратить столько на оборону, сколько нам, в процентах от нашей общей экономики. И эту динамику нужно изменить. Поэтому я ожидаю, что президент Трамп будет продолжать решительно подчеркивать это", - сказал номинант на должность государственного секретаря США.

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