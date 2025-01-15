Туск: допомога США є неоціненною опорою для України та глобальної безпеки

Прем'єр-міністр Дональд Туск зробив заяву щодо важливості взаємодії США, України та НАТО з огляду на рівень глобальної безпеки. Відповідне повідомлення з'явилося на сторінці Kancelaria Premiera у мережі Х.

Американська допомога є неоціненною для України для ефективного протистояння російській агресії - зазначив глава уряду Польщі.

Водночас Туск зауважив, що присутність США в НАТО є опорою глобальної безпеки.

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Президент України Володимир Зеленський здійснює візит до Польщі. Зустріч відбувається в Офісі прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

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