Туск: допомога США є неоціненною опорою для України та глобальної безпеки
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підкреслив неоціненну роль допомоги США для України у протистоянні російській агресії. Він також наголосив на важливості присутності США в НАТО як опори глобальної безпеки.
Прем'єр-міністр Дональд Туск зробив заяву щодо важливості взаємодії США, України та НАТО з огляду на рівень глобальної безпеки. Відповідне повідомлення з'явилося на сторінці Kancelaria Premiera у мережі Х.
Американська допомога є неоціненною для України для ефективного протистояння російській агресії
Водночас Туск зауважив, що присутність США в НАТО є опорою глобальної безпеки.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський здійснює візит до Польщі. Зустріч відбувається в Офісі прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.
Польща виявила нову російську групу впливу на вибори: що відомо про загрозу10.01.25, 13:22 • 22608 переглядiв