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Туск: допомога США є неоціненною опорою для України та глобальної безпеки

Туск: допомога США є неоціненною опорою для України та глобальної безпеки

Київ • УНН

 • 24244 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підкреслив неоціненну роль допомоги США для України у протистоянні російській агресії. Він також наголосив на важливості присутності США в НАТО як опори глобальної безпеки.

Прем'єр-міністр Дональд Туск зробив заяву щодо важливості взаємодії США, України та НАТО з огляду на рівень глобальної безпеки. Відповідне повідомлення з'явилося на сторінці Kancelaria Premiera у мережі Х.

Американська допомога є неоціненною для України для ефективного протистояння російській агресії 

- зазначив глава уряду Польщі.
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Водночас Туск зауважив, що присутність США в НАТО є опорою глобальної безпеки. 

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський здійснює візит до Польщі. Зустріч відбувається в Офісі прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Польща виявила нову російську групу впливу на вибори: що відомо про загрозу10.01.25, 13:22 • 22608 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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