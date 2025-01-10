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Польща виявила нову російську групу впливу на вибори: що відомо про загрозу

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У Польщі викрили чергову групу, підготовлену гру, яка планувала впливати на вибори через дезінформацію та вербування контент-мейкерів. Міністр цифровізації заявив, що Польща є найбільш атакованою країною в ЄС.

У Польщі виявили російську групу, яка планувала вплинути на польські вибори через поширення дезінформації, заявив у п'ятницю віцепрем'єр-міністр і голова Міністерства цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.  Про це УНН повідомляє із посиланням на PAP

В останні дні було виявлено російську групу, ще одну, натхненну і підготовлену російською військовою розвідкою гру, метою якої є вплив на польські вибори. Не тільки на польську політичну сцену, але й на польські вибори

– заявив Гавковський в ефірі TVN24.

 Він вказав, що мова йде про "поширення дезінформації" і "вербування людей, які будуть творцями контенту, щоб руйнувати згуртованість політичної сцени в Польщі". На запитання, хто є членами групи,  Гавковський відповів, що "це російська група, але вона може вербувати різних людей".

"росія веде з Польщею кібервійну, не холодну, а вже теплу. Ми є найбільш атакованою країною в Європейському Союзі", – сказав він.

Відповідаючи на запитання, що робитиме уряд, якщо власник платформи X Ілон Маск захоче вказувати, за кого поляки повинні голосувати, очільник Міністерства цифровізації відповів, що "кожен може сказати, щось у публічному просторі".

"Але вплив на польські вибори є незаконним, я маю на увазі, що ви не можете змінити алгоритми, аби комусь допомагати", – додав він.

 Він також анонсував презентацію плану захисту виборів наприкінці січня.

Доповнення

У Європарламенті визнали, що рф системно застосовує дезінформацію, здійснює кібератаки, маніпулює суспільною думкою, втручається у політику, зокрема вибори, у країнах ЄС, США та інших державах. Тож розпочалася підготовка відповідної резолюції.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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