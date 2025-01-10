Польша обнаружила новую российскую группу влияния на выборы: что известно об угрозе

В Польше обнаружили российскую группу, которая планировала повлиять на польские выборы через распространение дезинформации, заявил в пятницу вице-премьер-министр и глава Министерства цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский. Об этом УНН сообщает со ссылкой на PAP.

В последние дни была обнаружена российская группа, еще одна, вдохновленная и подготовленная российской военной разведкой игра, целью которой является влияние на польские выборы. Не только на польскую политическую сцену, но и на польские выборы - заявил Гавковский в эфире TVN24.

Он указал, что речь идет о "распространении дезинформации" и "вербовке людей, которые будут создателями контента, чтобы разрушать сплоченность политической сцены в Польше". На вопрос, кто является членами группы, Гавковский ответил, что "это российская группа, но она может вербовать разных людей".

"россия ведет с Польшей кибервойну, не холодную, а уже теплую. Мы являемся наиболее атакованной страной в Европейском Союзе", - сказал он.

Отвечая на вопрос, что будет делать правительство, если владелец платформы X Илон Маск захочет указывать, за кого поляки должны голосовать, глава Министерства цифровизации ответил, что "каждый может сказать, что-то в публичном пространстве".

"Но влияние на польские выборы является незаконным, я имею в виду, что вы не можете изменить алгоритмы, чтобы кому-то помогать", - добавил он.

Он также анонсировал презентацию плана защиты выборов в конце января.

Дополнение

В Европарламенте признали, что рф системно применяет дезинформацию, осуществляет кибератаки, манипулирует общественным мнением, вмешивается в политику, в частности выборы, в странах ЕС, США и других государствах. Поэтому началась подготовка соответствующей резолюции.