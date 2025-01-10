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Польша обнаружила новую российскую группу влияния на выборы: что известно об угрозе

Киев  •  УНН

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В Польше разоблачили очередную группу, подготовленную игру, которая планировала влиять на выборы через дезинформацию и вербовку контент-мейкеров. Министр цифровизации заявил, что Польша является наиболее атакованной страной в ЕС.

В Польше обнаружили российскую группу, которая планировала повлиять на польские выборы через распространение дезинформации, заявил в пятницу вице-премьер-министр и глава Министерства цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.  Об этом УНН сообщает со ссылкой на PAP

В последние дни была обнаружена российская группа, еще одна, вдохновленная и подготовленная российской военной разведкой игра, целью которой является влияние на польские выборы. Не только на польскую политическую сцену, но и на польские выборы

- заявил Гавковский в эфире TVN24.

 Он указал, что речь идет о "распространении дезинформации" и "вербовке людей, которые будут создателями контента, чтобы разрушать сплоченность политической сцены в Польше". На вопрос, кто является членами группы,  Гавковский ответил, что "это российская группа, но она может вербовать разных людей".

"россия ведет с Польшей кибервойну, не холодную, а уже теплую. Мы являемся наиболее атакованной страной в Европейском Союзе", - сказал он.

Отвечая на вопрос, что будет делать правительство, если владелец платформы X Илон Маск захочет указывать, за кого поляки должны голосовать, глава Министерства цифровизации ответил, что "каждый может сказать, что-то в публичном пространстве".

"Но влияние на польские выборы является незаконным, я имею в виду, что вы не можете изменить алгоритмы, чтобы кому-то помогать", - добавил он.

 Он также анонсировал презентацию плана защиты выборов в конце января.

Дополнение

В Европарламенте признали, что рф системно применяет дезинформацию, осуществляет кибератаки, манипулирует общественным мнением, вмешивается в политику, в частности выборы, в странах ЕС, США и других государствах. Поэтому началась подготовка соответствующей резолюции.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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