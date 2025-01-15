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Туск: помощь США является неоценимой опорой для Украины и глобальной безопасности

Туск: помощь США является неоценимой опорой для Украины и глобальной безопасности

Киев  •  УНН

 • 2063 просмотра

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Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул неоценимую роль помощи США для Украины в противостоянии российской агрессии. Он также отметил важность присутствия США в НАТО как опоры глобальной безопасности.

Премьер-министр Дональд Туск сделал заявление о важности взаимодействия США, Украины и НАТО, учитывая уровень глобальной безопасности. Соответствующее сообщение появилось на странице Kancelaria Premiera в сети Х.

Американская помощь является неоценимой для Украины для эффективного противостояния российской агрессии 

- отметил глава правительства Польши.
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В то же время Туск отметил, что присутствие США в НАТО является опорой глобальной безопасности. 

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский совершает визит в Польшу. Встреча происходит в Офисе премьер-министра Польши Дональда Туска.

Польша обнаружила новую российскую группу влияния на выборы: что известно об угрозе10.01.25, 13:22 • 22251 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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