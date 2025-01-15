Туск: помощь США является неоценимой опорой для Украины и глобальной безопасности

Премьер-министр Дональд Туск сделал заявление о важности взаимодействия США, Украины и НАТО, учитывая уровень глобальной безопасности. Соответствующее сообщение появилось на странице Kancelaria Premiera в сети Х.

Американская помощь является неоценимой для Украины для эффективного противостояния российской агрессии - отметил глава правительства Польши.

В то же время Туск отметил, что присутствие США в НАТО является опорой глобальной безопасности.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский совершает визит в Польшу. Встреча происходит в Офисе премьер-министра Польши Дональда Туска.

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