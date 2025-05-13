Мадонна працює з режисером фільму "Дедпул і Росомаха" над біографічним серіалом для Netflix

$41.540.01
46.160.59
ukenru
Вартість вишиванки в Україні у 2025 році: фактори ціноутворення
08:36 • 13033 перегляди

Вартість вишиванки в Україні у 2025 році: фактори ціноутворення

07:44 • 13431 перегляди

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році до 3,3%

05:20 • 44715 перегляди

Перший півфінал Євробачення: коли виступають Ziferblat та де дивитися

05:00 • 56340 перегляди

Київському "Динамо" виповнилось 98 років: від перших матчів до європейських тріумфів

12 травня, 19:01 • 65814 перегляди

ІСАО визнала росію відповідальною за збиття MH17

12 травня, 15:56 • 56452 перегляди

Це правильна ідея: Зеленський підтримав участь Трампа на зустрічі з представниками рф у Туреччині

12 травня, 15:48 • 59036 перегляди

Зеленський затвердив ратифікацію угоди з США щодо копалин

12 травня, 15:00 • 96893 перегляди

Скандали навколо Євробачення-2025: хто з учасників має російський слід

12 травня, 14:27 • 97030 перегляди

Каннський кінофестиваль 2025: огляд фільмів-учасників та прогнози на переможців

Ексклюзив
12 травня, 13:28 • 37538 перегляди

“Це удар по міжнародній довірі до АРМА”: експерт про спротив Думи реформі після заяви послів G7

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
64%
747мм
Популярнi новини

ISW: кремль мілітаризує окуповані території України, комплектуючи місцеву владу ветеранами "сво"

13 травня, 00:27 • 25166 перегляди

"росія повинна зробити це без зволікання": країни групи Веймар+ оприлюднили спільну заяву

13 травня, 01:22 • 28457 перегляди

У Мексиці вбито кандидатку в мери під час прямого ефіру

13 травня, 02:10 • 35075 перегляди

путін не зустрінеться із Зеленським в Стамбулі: російські чиновники проти - ISW

13 травня, 02:42 • 31453 перегляди

росія збільшила кількість ракетоносіїв у Середземному морі - ВМС

13 травня, 03:13 • 28700 перегляди
Публікації

Вартість вишиванки в Україні у 2025 році: фактори ціноутворення

08:36 • 13043 перегляди

Перший півфінал Євробачення: коли виступають Ziferblat та де дивитися

05:20 • 44726 перегляди

Київському "Динамо" виповнилось 98 років: від перших матчів до європейських тріумфів

05:00 • 56348 перегляди

Скандали навколо Євробачення-2025: хто з учасників має російський слід

12 травня, 15:00 • 96899 перегляди

Каннський кінофестиваль 2025: огляд фільмів-учасників та прогнози на переможців

12 травня, 14:27 • 97036 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Кейр Стармер

Реджеп Таїп Ердоган

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Туреччина

Німеччина

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Мадонна працює з режисером фільму "Дедпул і Росомаха" над біографічним серіалом для Netflix

08:20 • 7192 перегляди

Франшиза "Барбершоп" отримає серіальне продовження на Prime Video

07:57 • 8048 перегляди

Кім Кардашʼян дасть свідчення в суді Парижа у справі про пограбування на 9 мільйонів доларів

07:36 • 10090 перегляди

Бейонсе осоромилася під час свого туру: технічний конфуз на сцені й проблеми з продажем квитків

12 травня, 15:03 • 42485 перегляди

Колишня Джоні Деппа вдруге стала мамою: акторка народила двійню

12 травня, 06:53 • 80596 перегляди
Актуальне

Рейс 17 Malaysia Airlines

Фокс Ньюс

Безпілотний літальний апарат

The Guardian

Boeing 747

Мадонна працює з режисером фільму "Дедпул і Росомаха" над біографічним серіалом для Netflix

Київ • УНН

 • 6524 перегляди

Мадонна працює з Шоном Леві над серіалом про своє життя для Netflix. Він не пов'язаний з біографічним фільмом Universal, але Джулія Гарнер може зіграти головну роль.

Мадонна працює з режисером фільму "Дедпул і Росомаха" над біографічним серіалом для Netflix

Одна із найзаможніших співачок світу та королева поп-музики Мадонна працює з режисером фільму "Дедпул і Росомаха" Шоном Леві над біографічним серіалом про своє життя для Netflix. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deadline.

Деталі

Як зазначає видання, Netflix розробляє мінісеріал про життя та музику зірки, а виконавчими продюсерами стануть сама Мадонна та Шон Леві, чий серіал "21 Laps" має ексклюзивний контракт з платформою. Представник Netflix відмовився від коментарів.

Як повідомляється, біографічний мінісеріал не пов'язаний з повнометражним біографічним фільмом про Мадонну, який раніше розроблявся в Universal.

Щодо серіалу, поки що незрозуміло якому саме періоду музичної кар'єри Мадонни він буде присвячений, адже розробка, як зазначається, наразі знаходиться на початкових етапах. Проте поп-зірку цілком можливо зіграє володарка премії "Еммі" Джулія Гарнер, яка також мала виконувати головну роль у біографічному фільмі від Universal.

Як зазначено у публікації, також зарано говорити про те, чи буде Мадонна залучена до написання сценарію.

Додамо

Мадонна давно прагнула перенести свою історію на екран. А співпраця з Netflix та одним із найплідніших телепродюсерів платформи (шоу "Дивні дива" та мінісеріали "Ідеальна пара" та "Все світло, яке ми не бачимо") стане важливим кроком у цьому. Також Леві відомий в якості режисера трилогії "Ніч у музеї", кінострічки "Проєкт Адам" та "Дед Пул і Росомаха".

Я хочу передати неймовірну подорож, у яку мене привело життя як художницю, музикантку, танцівницю – людину, яка намагається пробитися в цьому світі

– сказала Мадонна під час анонсу повнометражного фільму Universal у 2020 році.

Минулого листопада співачка натякнула в Instagram, що, можливо, перейде від повнометражного біографічного фільму до телесеріалу про своє життя.

Мадонна та Елтон Джон на шоу SNL "закопали сокиру" неприязні, що тривала десятиліття08.04.25, 12:59 • 178346 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини СвітуУНН Lite
Netflix
Brent
$65.00
Bitcoin
$102,722.00
S&P 500
$5,831.31
Tesla
$316.72
Газ TTF
$35.34
Золото
$3,259.49
Ethereum
$2,457.50