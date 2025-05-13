Мадонна працює з режисером фільму "Дедпул і Росомаха" над біографічним серіалом для Netflix

Одна із найзаможніших співачок світу та королева поп-музики Мадонна працює з режисером фільму "Дедпул і Росомаха" Шоном Леві над біографічним серіалом про своє життя для Netflix. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deadline.

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Як зазначає видання, Netflix розробляє мінісеріал про життя та музику зірки, а виконавчими продюсерами стануть сама Мадонна та Шон Леві, чий серіал "21 Laps" має ексклюзивний контракт з платформою. Представник Netflix відмовився від коментарів.

Як повідомляється, біографічний мінісеріал не пов'язаний з повнометражним біографічним фільмом про Мадонну, який раніше розроблявся в Universal.

Щодо серіалу, поки що незрозуміло якому саме періоду музичної кар'єри Мадонни він буде присвячений, адже розробка, як зазначається, наразі знаходиться на початкових етапах. Проте поп-зірку цілком можливо зіграє володарка премії "Еммі" Джулія Гарнер, яка також мала виконувати головну роль у біографічному фільмі від Universal.

Як зазначено у публікації, також зарано говорити про те, чи буде Мадонна залучена до написання сценарію.

Додамо

Мадонна давно прагнула перенести свою історію на екран. А співпраця з Netflix та одним із найплідніших телепродюсерів платформи (шоу "Дивні дива" та мінісеріали "Ідеальна пара" та "Все світло, яке ми не бачимо") стане важливим кроком у цьому. Також Леві відомий в якості режисера трилогії "Ніч у музеї", кінострічки "Проєкт Адам" та "Дед Пул і Росомаха".

Я хочу передати неймовірну подорож, у яку мене привело життя як художницю, музикантку, танцівницю – людину, яка намагається пробитися в цьому світі – сказала Мадонна під час анонсу повнометражного фільму Universal у 2020 році.

Минулого листопада співачка натякнула в Instagram, що, можливо, перейде від повнометражного біографічного фільму до телесеріалу про своє життя.

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