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Мадонна работает с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" над биографическим сериалом для Netflix

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Мадонна работает с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" над биографическим сериалом для Netflix

Киев • УНН

 • 3616 просмотра

Мадонна работает с Шоном Леви над сериалом о своей жизни для Netflix. Он не связан с биографическим фильмом Universal, но Джулия Гарнер может сыграть главную роль.

Мадонна работает с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" над биографическим сериалом для Netflix

Одна из самых богатых певиц мира и королева поп-музыки Мадонна работает с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" Шоном Леви над биографическим сериалом о своей жизни для Netflix. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deadline.

Детали

Как отмечает издание, Netflix разрабатывает мини-сериал о жизни и музыке звезды, а исполнительными продюсерами станут сама Мадонна и Шон Леви, чей сериал "21 Laps" имеет эксклюзивный контракт с платформой. Представитель Netflix отказался от комментариев.

Как сообщается, биографический мини-сериал не связан с полнометражным биографическим фильмом о Мадонне, который ранее разрабатывался в Universal.

Что касается сериала, пока неясно какому именно периоду музыкальной карьеры Мадонны он будет посвящен, ведь разработка, как отмечается, сейчас находится на начальных этапах. Однако поп-звезду вполне возможно сыграет обладательница премии "Эмми" Джулия Гарнер, которая также должна была исполнять главную роль в биографическом фильме от Universal.

Как указано в публикации, также рано говорить о том, будет ли Мадонна вовлечена в написание сценария.

Добавим

Мадонна давно стремилась перенести свою историю на экран. А сотрудничество с Netflix и одним из самых плодовитых телепродюсеров платформы (шоу "Очень странные дела" и мини-сериалы "Идеальная пара" и "Весь свет, который мы не видим") станет важным шагом в этом. Также Леви известен в качестве режиссера трилогии "Ночь в музее", киноленты "Проект Адам" и "Дэдпул и Росомаха".

Я хочу передать невероятное путешествие, в которое меня привела жизнь как художницу, музыканта, танцовщицу – человека, который пытается пробиться в этом мире

– сказала Мадонна во время анонса полнометражного фильма Universal в 2020 году.

В прошлом ноябре певица намекнула в Instagram, что, возможно, перейдет от полнометражного биографического фильма к телесериалу о своей жизни.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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