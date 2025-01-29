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Юридическое сообщество обсуждает публичный слив информации бывшим детективом и считает его свидетельством полной несостоятельности НАБУ - эксперт

Юридическое сообщество обсуждает публичный слив информации бывшим детективом и считает его свидетельством полной несостоятельности НАБУ - эксперт

Киев  •  УНН

 • 5322 просмотра

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Детектив НАБУ Денисюк обнародовал внутреннюю информацию о проблемах в Бюро после своего увольнения. Эксперт Постернак считает, что этот случай разоблачил системный кризис в антикоррупционной системе Украины.

Сливом секретной внутренней информации НАБУ его бывший детектив Денисюк разоблачил глубокий кризис, который властвует сегодня в Бюро и ставит под сомнение всю антикоррупционную систему государства, – написал в своем блоге политический эксперт Олег Постернак, передает УНН.

"Дело с Денисюком – показательный кейс того, как один человек из-за собственного непрофессионализма единственным поступком разоблачил весь тот хаос, беспорядок и беззаконие в органе, который должен был стать образцом украинского антикорпашена. Но так и не стал. И вряд ли когда-нибудь станет. Очередной из ряда скандалов с Бюро свидетельствует о более системном кризисе, который ставит под сомнение всю антикоррупционную систему государства. Как следствие, у государств – доноров Украины возникают закономерные вопросы: на что тратятся их средства и можно ли вообще доверять украинским антикоррупционным институтам?", – написал Постернак.

Он напомнил, что несколько дней назад детектив Денисюк публично обвинил НАБУ в "сливе" расследований о закупке дронов.

"Детектив публично слил внутреннюю информацию, чем окончательно дискредитировал Бюро. По мнению представителей юридического сообщества, такой выпад детектива – попытка скрыть несостоятельность НАБУ и отсутствие у него эффективных расследований коррупции в сфере безопасности и обороны, как и во многих других сферах их компетенции", – сообщил эксперт.

По его данным, необратимые процессы в НАБУ запустила, в частности, победа республиканца Трампа на выборах в США.

"В команде нового главы Америки хорошо помнят заявления украинских нардепов, в которых говорилось, что бывший директор НАБУ господин Сытник во время выборов президента США в 2016 году вмешивался в избирательный процесс на стороне соперницы Трампа Хиллари Клинтон. Все время, пока США руководил Байденом, НАБУ держалось на честном американском слове и поддержке украинских грантоедов. После смены власти в США в НАБУ начались заметные необратимые движения. Бюро стало заметно протекать. Сейчас вытекло то, что раньше было известно только узкому кругу: некомпетентность, решалово, сливы секретной информации и т.п.", – заявил он.

Что касается самого Денисюка, то он, по мнению эксперта, стал играть в политику. Более того, по его информации, бывший детектив рассказывает в разговорах, что планирует стать директором НАБУ.

"Денисюк откровенно признается, что не справился с работой и убегает в помощники к председателю антикоррупционного комитета ВР, депутату Анастасии Радиной. Нардепка Радина – это бывшая работница ЦБК (Шабунин), которая должна контролировать НАБУ. А в итоге занимается трудоустройством сотрудников НАБУ. То есть вместо контроля и доброчестности вышла какая-то антикоррупционная "шведская семья", – сообщил Постернак.

Как сообщалось, бывший детектив НАБУ Андрей Денисюк разослал своим коллегам письмо, в котором назвал причиной своего увольнения "слив" расследований о закупке дронов.

Ранее Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство в отношении директора НАБУ Семена Кривоноса и его заместителя Полины Лысенко за махинации во время конкурса на руководящие должности одного из управлений Бюро.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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