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ГБР: задержаны генералы, бездействие которых привело к захвату части Харьковской области в 2024 году

ГБР: задержаны генералы, бездействие которых привело к захвату части Харьковской области в 2024 году

Киев  •  УНН

 • 13250 просмотра

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СБУ и ГБР задержали трех высокопоставленных чиновников ВСУ из-за ненадлежащей организации обороны Харьковской области. Командующим грозит до 10 лет заключения за халатное отношение к службе и организацию оставления поля боя.

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований сообщили о задержании генералов, ответственных за неудачную оборону Харьковщины во время наступления рашистов в 2024 году, пишет УНН.

Детали

"Служба безопасности и ГБР при содействии министра обороны и Главнокомандующего ВСУ задокументировали преступления 3-х должностных лиц Вооруженных сил Украины, которые не обеспечили надлежащую защиту Харьковщины во время наступления врага в мае 2024 года. По материалам дела, фигурантами являются бригадный генерал, который занимал должность командующего оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Харьков", генерал-лейтенант, который был командиром 125-й отдельной бригады Теробороны ВСУ и полковник, который ранее возглавлял 415-й батальон этого соединения", - сообщили в СБУ.

"Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ при содействии Министерства обороны и командования ВСУ задержали экс-командиров: двух генералов и полковника, из-за халатности которых враг смог захватить часть территории Харьковщины в мае 2024 года", - указали также в ГБР.

Как установило расследование, "чиновники не подготовили оборону приграничных районов Харьковщины и потеряли управление боем во время повторного наступления рашистов на областной центр".

Среди прочего, как указали в спецслужбе, при подготовке оборонительных рубежей в зоне ответственности военных соединений и подразделений ОТГ фигуранты нарушили требования боевых уставов, а также не использовали в ходе боя весь арсенал возможных мер для отражения и остановки наступления агрессора.

"Это привело к захвату части территории восточного региона Украины, где сейчас идут ожесточенные бои", - указали в СБУ.

Инициированные правоохранителями специализированные экспертизы, как сообщается, подтвердили факты преступной деятельности фигурантов.

"На основании собранных доказательств они задержаны и будут уведомлены о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 425 (халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения); ст. 429 (организация самовольного оставления поля боя)", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Продолжается следствие для привлечения к ответственности всех виновных лиц.

Чиновники Сил логистики ВСУ получили подозрения за схему с запчастями для бронетехники на 83 млн грн20.01.25, 13:21 • 20238 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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