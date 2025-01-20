ГБР: задержаны генералы, бездействие которых привело к захвату части Харьковской области в 2024 году
Киев • УНН
СБУ и ГБР задержали трех высокопоставленных чиновников ВСУ из-за ненадлежащей организации обороны Харьковской области. Командующим грозит до 10 лет заключения за халатное отношение к службе и организацию оставления поля боя.
Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований сообщили о задержании генералов, ответственных за неудачную оборону Харьковщины во время наступления рашистов в 2024 году, пишет УНН.
Детали
"Служба безопасности и ГБР при содействии министра обороны и Главнокомандующего ВСУ задокументировали преступления 3-х должностных лиц Вооруженных сил Украины, которые не обеспечили надлежащую защиту Харьковщины во время наступления врага в мае 2024 года. По материалам дела, фигурантами являются бригадный генерал, который занимал должность командующего оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Харьков", генерал-лейтенант, который был командиром 125-й отдельной бригады Теробороны ВСУ и полковник, который ранее возглавлял 415-й батальон этого соединения", - сообщили в СБУ.
"Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ при содействии Министерства обороны и командования ВСУ задержали экс-командиров: двух генералов и полковника, из-за халатности которых враг смог захватить часть территории Харьковщины в мае 2024 года", - указали также в ГБР.
Как установило расследование, "чиновники не подготовили оборону приграничных районов Харьковщины и потеряли управление боем во время повторного наступления рашистов на областной центр".
Среди прочего, как указали в спецслужбе, при подготовке оборонительных рубежей в зоне ответственности военных соединений и подразделений ОТГ фигуранты нарушили требования боевых уставов, а также не использовали в ходе боя весь арсенал возможных мер для отражения и остановки наступления агрессора.
"Это привело к захвату части территории восточного региона Украины, где сейчас идут ожесточенные бои", - указали в СБУ.
Инициированные правоохранителями специализированные экспертизы, как сообщается, подтвердили факты преступной деятельности фигурантов.
"На основании собранных доказательств они задержаны и будут уведомлены о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 425 (халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения); ст. 429 (организация самовольного оставления поля боя)", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.
Продолжается следствие для привлечения к ответственности всех виновных лиц.
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