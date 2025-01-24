Справа про оборону Харківщини: генерал Галушкін пропонує відправити його на фронт

Бригадний генерал ОТУ "Харків" Юрій Галушкін звернувся до Президента Володимира Зеленського з проханням відправити його на фронт, незважаючи на результати судового засідання та стан здоров’я, повідомляє кореспондент УНН із зали Печерського суду, де генералу сьогодні обирають запобіжний захід.

Я хочу звернутися до Верховного головнокомандувача (Президента України Володимира Зеленського — ред.) з клопотанням про те, що незважаючи на те, як і коли закінчиться судове засідання, я хочу його попросити знову відправити мене захищати Україну. Я готовий свої обовʼязки у званні бригадного генерала чи на посаді рядового — я буду сумлінно це робити, виконувати завдання, підпорядковуватися керівнику будь-якого рангу - заявив Галушкін.

За його словами, незважаючи на стан свого здоровʼя він готовий "вбивати орків", бо на його думку це все одно корисніше ніж "засадити в тюрму бригадного генерала".

Згодом на сторінці його адвоката Михайла Величко зʼявився допис із запискою Галушкіна:

"Уже в 2022 році, за півтора місяця до повномасштабної агресії росії, мене було призначено Головнокомандувачем Сил територіальної оборони. Коли постала загроза втрати держави, ніхто не питав, як нам вдалося перетворити 6000 осіб ТрО, розпорошених по всіх територіальних центрах комплектування, на 32 бригади та 115 тисяч бійців. Люди стали в стрій, маючи лише спортивні кросівки, і вступили в бій. Ніхто не читав бойові статути й не зважав на їхні вимоги, а зараз мені закидають, що смуга бригади перевищувала норму. Якщо в Україні у Генерального штабу немає достатньо бригад і озброєння, щоб дотримуватися норм, то в цьому винні не командири".

Нагадаємо

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань повідомили про затримання генералів, відповідальних за невдалу оборону Харківщини під час наступу рашистів у 2024 році.

За матеріалами справи, фігурантами є бригадний генерал, який обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) "Харків", генерал-лейтенант, який був командиром 125-ї окремої бригади Тероборони ЗСУ та полковник, який раніше очолював 415-й батальйон цього з’єднання.

21 січня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід для екскомандира ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна у вигляді тримання під вартою на 2 місяці. Альтернативою була застава у 5 млн гривень.

Згодом, за Галушкіна, внесли заставу на суму п'ять мільйонів гривень.

Втім на виході із СІЗО його затримали. Тоді у ДБР вже заявили, що "виявили нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині".