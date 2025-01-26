На Донеччині внаслідок обстрілів загинула жінка, четверо людей поранені

На Донеччині 26 січня внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, ще четверо зазнали поранення. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, пише УНН.

1 людина загинула і 4 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини. У центрі Покровська росіяни вбили жінку. У Костянтинівці поранили чотирьох людей від 48 до 70 років, пошкодили численні багатоповерхівки і приватні будинки, - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Нагадаємо

23 січня внаслідок артилерійського удару рф по Костянтинівці загинула жінка та поранено чоловіка. Пошкоджено 22 житлові будинки, 2 адмінбудівлі та інфраструктурні об'єкти.