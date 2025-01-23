Війська рф завдали удару по Костянтинівці на Донеччині: загинула жінка, поранений чоловік
Київ • УНН
Внаслідок артилерійського удару рф по Костянтинівці загинула жінка та поранено чоловіка. Пошкоджено 22 житлові будинки, 2 адмінбудівлі та інфраструктурні об'єкти.
Ворожа артилерія завдала удару по Костянтинівці, що на Донеччині, у результаті чого загинула жінка та поранено чоловіка. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.
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Один із ворожих снарядів поцілив у подвір'я приватного домоволодіння, в якому проживало подружжя.
Виникла пожежа господарчої споруди, в якій на момент влучання перебувала жінка. Рятувальники вилучили її тіло з-під будівельних елементів конструкцій та ліквідували загоряння,
Чоловік отримав поранення, його доправили до лікарні.
Зазначається, що всього у місті пошкоджено 22 споруди житлового сектору, 2 адмінбудівлі, інфраструктурні об'єкти.
Нагадаємо
Внаслідок російських ударів по Костянтинівці та Краматорську загинула одна людина, троє поранені. Пошкоджено щонайменше 16 приватних будинків та 2 автомобілі.