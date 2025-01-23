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Війська рф завдали удару по Костянтинівці на Донеччині: загинула жінка, поранений чоловік

Київ • УНН

 • 33997 перегляди

Внаслідок артилерійського удару рф по Костянтинівці загинула жінка та поранено чоловіка. Пошкоджено 22 житлові будинки, 2 адмінбудівлі та інфраструктурні об'єкти.

Ворожа артилерія завдала удару по Костянтинівці, що на Донеччині, у результаті чого загинула жінка та поранено чоловіка. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

Деталі

Один із ворожих снарядів поцілив у подвір'я приватного домоволодіння, в якому проживало подружжя.

Виникла пожежа господарчої споруди, в якій на момент влучання перебувала жінка. Рятувальники вилучили її тіло з-під будівельних елементів конструкцій та ліквідували загоряння,

- йдеться у повідомленні.

Чоловік отримав поранення, його доправили до лікарні.

Image

Зазначається, що всього у місті пошкоджено 22 споруди житлового сектору, 2 адмінбудівлі, інфраструктурні об'єкти.

Нагадаємо

Внаслідок російських ударів по Костянтинівці та Краматорську загинула одна людина, троє поранені. Пошкоджено щонайменше 16 приватних будинків та 2 автомобілі.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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