Війська рф завдали удару по Костянтинівці на Донеччині: загинула жінка, поранений чоловік

Ворожа артилерія завдала удару по Костянтинівці, що на Донеччині, у результаті чого загинула жінка та поранено чоловіка. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

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Один із ворожих снарядів поцілив у подвір'я приватного домоволодіння, в якому проживало подружжя.

Виникла пожежа господарчої споруди, в якій на момент влучання перебувала жінка. Рятувальники вилучили її тіло з-під будівельних елементів конструкцій та ліквідували загоряння, - йдеться у повідомленні.

Чоловік отримав поранення, його доправили до лікарні.

Зазначається, що всього у місті пошкоджено 22 споруди житлового сектору, 2 адмінбудівлі, інфраструктурні об'єкти.

Нагадаємо

Внаслідок російських ударів по Костянтинівці та Краматорську загинула одна людина, троє поранені. Пошкоджено щонайменше 16 приватних будинків та 2 автомобілі.