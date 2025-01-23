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Войска рф нанесли удар по Константиновке в Донецкой области: погибла женщина, ранен мужчина

Войска рф нанесли удар по Константиновке в Донецкой области: погибла женщина, ранен мужчина

Киев  •  УНН

 • 2337 просмотра

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В результате артиллерийского удара рф по Константиновке погибла женщина и ранен мужчина. Повреждены 22 жилых дома, 2 админздания и инфраструктурные объекты.

Вражеская артиллерия нанесла удар по Константиновке, что в Донецкой области, в результате чего погибла женщина и ранен мужчина. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

Один из вражеских снарядов попал во двор частного домовладения, в котором проживали супруги.

Возник пожар хозяйственной постройки, в которой на момент попадания находилась женщина. Спасатели изъяли ее тело из-под строительных элементов конструкций и ликвидировали возгорание,

- говорится в сообщении.

Мужчина получил ранения, его доставили в больницу.

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Отмечается, что всего в городе повреждены 22 сооружения жилого сектора, 2 админздания, инфраструктурные объекты.

Напомним

В результате российских ударов по Константиновке и Краматорску погиб один человек, трое ранены. Повреждены по меньшей мере 16 частных домов и 2 автомобиля.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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