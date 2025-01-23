Войска рф нанесли удар по Константиновке в Донецкой области: погибла женщина, ранен мужчина
Киев • УНН
В результате артиллерийского удара рф по Константиновке погибла женщина и ранен мужчина. Повреждены 22 жилых дома, 2 админздания и инфраструктурные объекты.
Вражеская артиллерия нанесла удар по Константиновке, что в Донецкой области, в результате чего погибла женщина и ранен мужчина. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
Один из вражеских снарядов попал во двор частного домовладения, в котором проживали супруги.
Возник пожар хозяйственной постройки, в которой на момент попадания находилась женщина. Спасатели изъяли ее тело из-под строительных элементов конструкций и ликвидировали возгорание,
Мужчина получил ранения, его доставили в больницу.
Отмечается, что всего в городе повреждены 22 сооружения жилого сектора, 2 админздания, инфраструктурные объекты.
Напомним
В результате российских ударов по Константиновке и Краматорску погиб один человек, трое ранены. Повреждены по меньшей мере 16 частных домов и 2 автомобиля.