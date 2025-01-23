Войска рф нанесли удар по Константиновке в Донецкой области: погибла женщина, ранен мужчина

Вражеская артиллерия нанесла удар по Константиновке, что в Донецкой области, в результате чего погибла женщина и ранен мужчина. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

Один из вражеских снарядов попал во двор частного домовладения, в котором проживали супруги.

Возник пожар хозяйственной постройки, в которой на момент попадания находилась женщина. Спасатели изъяли ее тело из-под строительных элементов конструкций и ликвидировали возгорание,