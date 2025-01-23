Армія рф завдала удари по Костянтинівці та Краматорську: є загиблий та поранені

У Донецькій області російські війська вранці атакували Костянтинівку та Краматорськ, одна людина загинула, 3 травмованих, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, пише УНН.

Деталі

За даними прокуратури, 23 січня, о 04:20, окупанти завдали авіаудар по Костянтинівці. Було влучання по приватному сектору.

"В одному з будинків загинула 53-річна жінка, а її чоловік 70 років дістав контузію і осколкове поранення", - ідеться у повідомленні.

Вже через 10 хвилин зс рф, як вказано, обстріляли місто Краматорськ. Боєприпас поцілив по домоволодінням місцевих жителів.

"2 чоловіків віком 41 та 64 роки отримали черепно-мозкові травми зі струсом головного мозку й забійні рани", - зазначили у прокуратурі.

Постраждалим надали медичну допомогу.

Попередньо, ворог використав "ФАБ-250" з модулем УМПК.

Внаслідок влучання у населених пунктах пошкоджено щонайменше 16 приватних будинків та 2 автомобілі.

Доповнення

За даними ГУНП у Донецькій області, за минулу добу росіяни скинули на Донеччину 16 бомб – одна людина загинула, вісім зазнали поранень. Поліція зафіксувала 3 337 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Під ударом перебували 10 населених пунктів, руйнувань зазнали 118 цивільних об’єктів, з них 40 житлових будинків:

Учора Костянтинівка пережила 17 атак: ворог вдарив по місту 15-ма авіабомбами «ФАБ-250», артилерією та дроном. Ще два авіаудари окупанти завади сьогодні, 23 січня, близько 4:20. Внаслідок масованих обстрілів загинув мирний житель, ще 8 цивільних осіб отримали поранення. Пошкоджено 9 багатоквартирних і 18 приватних будинків, 18 господарських приміщень, 25 гаражів, 13 цивільних авто, 2 адмінбудівлі, кафе, котельню, 7 ліній електропередач, 6 газопроводів.

У Покровську артилерійськими обстрілами пошкоджено 2 приватних будинки, господарська споруда та автомобіль.

У Слов’янську ворожий дрон пошкодив офісне приміщення. У Яровій та в Молочарці постраждали по три приватних будинки, в Миколаївці – одне домоволодіння.

Маяки війська рф обстріляли з РСЗВ «Торнадо-С» із касетним зарядом – руйнувань зазнали 4 приватних оселі та цивільне авто.

"Окрім того, сьогодні вночі, близько 1:00, росіяни атакували Краматорськ і село Красний Лиман – пошкоджено приватні будинки, попередньо – без постраждалих", - вказали у поліції.

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