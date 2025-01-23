Окупанти захопили Нововасилівку та просунулися в 9 населених пунктах Донеччини - DeepState
Київ • УНН
російські війська окупували Нововасилівку на Донеччині в ніч проти 23 січня. Також ворог просунувся біля Великої Новосілки, Часового Яру та інших населених пунктів регіону.
росіяни окупували Нововасилівку, а також просунулися біля низки населених пунктів на Донеччині. Про це повідомляє OSINT-проєкт DeepState, передає УНН.
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За даними проєкту DeepState, у ніч проти 23 січня російські війська окупували Нововасилівку на Донеччині.
Ворог окупував Нововасилівку, а також просунувся у Великій Новосілці, Новоандріївці, біля Часового Яру, Янтарного, Петропавлівки, Ясенового, Котлиного, Воздвиженки та Баранівки
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