Окупанти захопили Нововасилівку та просунулися в 9 населених пунктах Донеччини - DeepState

росіяни окупували Нововасилівку, а також просунулися біля низки населених пунктів на Донеччині. Про це повідомляє OSINT-проєкт DeepState, передає УНН.

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За даними проєкту DeepState, у ніч проти 23 січня російські війська окупували Нововасилівку на Донеччині.

Ворог окупував Нововасилівку, а також просунувся у Великій Новосілці, Новоандріївці, біля Часового Яру, Янтарного, Петропавлівки, Ясенового, Котлиного, Воздвиженки та Баранівки - йдеться у дописі DeepState.

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