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Экс-чиновник МОУ Лиев считает безосновательным его арест и опроверг утверждение прокурора о возможных рисках (Видео)
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты захватили Нововасильевку и продвинулись в 9 населенных пунктах Донетчины - DeepState

Оккупанты захватили Нововасильевку и продвинулись в 9 населенных пунктах Донетчины - DeepState

Киев  •  УНН

 • 2937 просмотра

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российские войска оккупировали Нововасильевку в Донецкой области в ночь на 23 января. Также враг продвинулся возле Великой Новоселки, Часового Яра и других населенных пунктов региона.

россияне оккупировали Нововасильевку, а также продвинулись возле ряда населенных пунктов в Донецкой области. Об этом сообщает OSINT-проект DeepState, передает УНН.

Детали

По данным проекта DeepState, в ночь на 23 января российские войска оккупировали Нововасильевку в Донецкой области.

Враг оккупировал Нововасильевку, а также продвинулся в Великой Новоселке, Новоандреевке, возле Часового Яра, Янтарного, Петропавловки, Ясенового, Котлиного, Воздвиженки и Барановки

- говорится в заметке DeepState.

103 боевых столкновения за сутки: оккупанты массово атакуют на Покровском направлении22.01.25, 22:03 • 13033 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
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