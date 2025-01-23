Оккупанты захватили Нововасильевку и продвинулись в 9 населенных пунктах Донетчины - DeepState
Киев • УНН
российские войска оккупировали Нововасильевку в Донецкой области в ночь на 23 января. Также враг продвинулся возле Великой Новоселки, Часового Яра и других населенных пунктов региона.
россияне оккупировали Нововасильевку, а также продвинулись возле ряда населенных пунктов в Донецкой области. Об этом сообщает OSINT-проект DeepState, передает УНН.
Детали
По данным проекта DeepState, в ночь на 23 января российские войска оккупировали Нововасильевку в Донецкой области.
Враг оккупировал Нововасильевку, а также продвинулся в Великой Новоселке, Новоандреевке, возле Часового Яра, Янтарного, Петропавловки, Ясенового, Котлиного, Воздвиженки и Барановки
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