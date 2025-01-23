Армия рф нанесла удары по Константиновке и Краматорску: есть погибший и раненые

В Донецкой области российские войска утром атаковали Константиновку и Краматорск, один человек погиб, 3 травмированных, сообщили в Донецкой областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным прокуратуры, 23 января, в 04:20, оккупанты нанесли авиаудар по Константиновке. Было попадание по частному сектору.

«В одном из домов погибла 53-летняя женщина, а ее муж 70 лет получил контузию и осколочное ранение», - говорится в сообщении.

Уже через 10 минут сс рф, как указано, обстреляли город Краматорск. Боеприпас попал по домовладениям местных жителей.

«2 мужчин в возрасте 41 и 64 года получили черепно-мозговые травмы с сотрясением головного мозга и убойные раны», - отметили в прокуратуре.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Предварительно, враг использовал «ФАБ-250» с модулем УМПК.

В результате попадания в населенных пунктах повреждены по меньшей мере 16 частных домов и 2 автомобиля.

Дополнение

По данным ГУНП в Донецкой области, за минувшие сутки россияне сбросили на Донетчину 16 бомб - один человек погиб, восемь получили ранения. Полиция зафиксировала 3 337 вражеских обстрелов по линии фронта и жилому сектору. Под ударом находились 10 населенных пунктов, разрушениям подверглись 118 гражданских объектов, из них 40 жилых домов:

Вчера Константиновка пережила 17 атак: враг ударил по городу 15-ю авиабомбами «ФАБ-250», артиллерией и дроном. Еще два авиаудара оккупанты помешали сегодня, 23 января, около 4:20. В результате массированных обстрелов погиб мирный житель, еще 8 гражданских лиц получили ранения. Повреждены 9 многоквартирных и 18 частных домов, 18 хозяйственных помещений, 25 гаражей, 13 гражданских авто, 2 админздания, кафе, котельная, 7 линий электропередач, 6 газопроводов.

В Покровске артиллерийскими обстрелами повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка и автомобиль.

В Славянске вражеский дрон повредил офисное помещение. В Яровой и в Молочарке пострадали по три частных дома, в Николаевке - одно домовладение.

Маяки войска рф обстреляли из РСЗО «Торнадо-С» с кассетным зарядом - разрушениям подверглись 4 частных дома и гражданское авто.

«Кроме того, сегодня ночью, около 1:00, россияне атаковали Краматорск и село Красный Лиман - повреждены частные дома, предварительно - без пострадавших», - указали в полиции.

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