В Донецкой области в результате обстрелов погибла женщина, четыре человека ранены

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Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные
24 января, 19:06 • 165672 просмотра

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 160152 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

Эксклюзив
Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 164238 просмотра

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

Эксклюзив
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
24 января, 13:41 • 215913 просмотра

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Эксклюзив
НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
24 января, 11:33 • 140785 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
24 января, 10:34 • 123441 просмотра

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование

Эксклюзив
Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
24 января, 09:58 • 118723 просмотра

Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 144176 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

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Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
23 января, 16:01 • 146944 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

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НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
23 января, 14:59 • 144403 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

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В Донецкой области в результате обстрелов погибла женщина, четыре человека ранены

В Донецкой области в результате обстрелов погибла женщина, четыре человека ранены

Киев  •  УНН

 • 10241 просмотра

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В Покровске погибла женщина, в Константиновке ранены четыре человека в возрасте от 48 до 70 лет. российские войска продолжают атаковать регион различными видами вооружения, повреждены многочисленные здания.

В Донецкой области 26 января в результате российских обстрелов один человек погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Вадим Филашкин, пишет УНН.

1 человек погиб и 4 ранены в результате сегодняшних обстрелов Донетчины. В центре Покровска россияне убили женщину. В Константиновке ранили четырех человек от 48 до 70 лет, повредили многочисленные многоэтажки и частные дома,

- говорится в сообщении.

Также отмечается, российские военные регулярно из различных видов вооружения - ударными БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗО - атакуют украинские регионы.

Напомним

23 января в результате артиллерийского удара рф по Константиновке погибла женщина и ранен мужчина. Повреждены 22 жилых дома, 2 админздания и инфраструктурные объекты.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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