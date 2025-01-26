В Донецкой области в результате обстрелов погибла женщина, четыре человека ранены
Киев • УНН
В Покровске погибла женщина, в Константиновке ранены четыре человека в возрасте от 48 до 70 лет. российские войска продолжают атаковать регион различными видами вооружения, повреждены многочисленные здания.
В Донецкой области 26 января в результате российских обстрелов один человек погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Вадим Филашкин, пишет УНН.
1 человек погиб и 4 ранены в результате сегодняшних обстрелов Донетчины. В центре Покровска россияне убили женщину. В Константиновке ранили четырех человек от 48 до 70 лет, повредили многочисленные многоэтажки и частные дома,
Также отмечается, российские военные регулярно из различных видов вооружения - ударными БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗО - атакуют украинские регионы.
Напомним
23 января в результате артиллерийского удара рф по Константиновке погибла женщина и ранен мужчина. Повреждены 22 жилых дома, 2 админздания и инфраструктурные объекты.