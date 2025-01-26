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Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"

Киев  •  УНН

 • 43680 просмотра

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Генерал-майор Михаил Драпатий возглавил оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица", сохраняя должность командующего Сухопутными войсками. Также генерал-майор Андрей Гнатов стал заместителем начальника Генштаба.

Президент Владимир Зеленский назначил командующего Сухопутных войск ВСУ, генерал-майора Михаила Драпатого руководителем оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернее видеообращение Главы государства в Telegram.

Детали

В своем вечернем видеообращении в воскресенье, 26 января Президент Украины сообщил, что поручил усилить командный состав наших войск в Донецкой области.

Генерал-майор Михаил Драпатий направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". Это самые жестокие направления боев. При этом Драпатий будет сохранять полномочия командующего Сухопутными войсками - наиболее многочисленной части наших Вооруженных Сил, и это поможет сочетать боевую работу армии с правильной подготовкой бригад. Именно фронтовые потребности должны определять стандарты комплектования и тренировки бригад

- сказал Владимир Зеленский.

Глава государства также отметил, что генерал-майор Андрей Гнатов назначен заместителем начальника Генштаба.

Его задача - это новый уровень подготовки оперативных штабов и более высокое качество взаимодействия между штабами и фронтом

- говорится в видеообращении Президента Украины.

Владимир Зеленский добавил, что эти и "некоторые другие изменения" обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, отметив, что "на всех уровнях задача поставлена".

Напомним

В Донецкой области 26 января в результате российских обстрелов один человек погиб, еще четверо получили ранения. 

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