Координировал западную помощь: командующий войсками ОК «Юг» уходит с должности
Киев • УНН
Бригадный генерал Геннадий Шаповалов покидает пост командующего войсками ОК «Юг». По решению президента он будет координировать помощь Украине в сфере безопасности в Висбадене.
Командующий войсками оперативного командования «Юг» Геннадий Шаповалов уходит с должности.
Об этом говорится в его сообщении, которое опубликовало ОК «Юг», передает УНН.
Имел честь быть командующим войсками оперативного командования «Юг» - мощного военного коллектива, который с первых дней российско-украинской войны мужественно и самоотверженно защищает независимость и суверенитет Украины на всех направлениях ... Убежден, что вы и в дальнейшем не будете останавливаться на достигнутом, достойно выполнять свой воинский долг, приумножая славу Украинского войска ради приближения нашей Победы! Спасибо за службу! Вместе победим! Честь! Бригадный генерал Геннадий Шаповалов
19 января Президент Владимир Зеленский заявил, что бригадный генерал Геннадий Шаповалов будет работать с партнерами в Висбадене, его задача - это координация помощи по безопасности Украине.
Также министр обороны Рустем Умеров 19 января сообщал, что подписал соответствующее назначение в отношении Шаповалова.
Дополнение
Бригадный генерал Геннадий Шаповалов был назначен командующим войсками оперативного командования «Юг» в апреле 2024 года.
Геннадий Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. В 2000 году с отличием окончил Институт танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете, а в 2012, так же - с отличием - Командно-штабной институт применения войск (сил) Национального университета обороны Украины.
Пройдя все ступеньки военной карьеры от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, в марте 2022 года получил звание бригадного генерала. За его плечами Национальный университет «Острожская академия» по специальности «Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии».
Также он окончил Военный колледж Армии США, где готовят старший офицерский состав американских Сухопутных войск.
Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"26.01.25, 21:46 • 128208 просмотров