Координировал западную помощь: командующий войсками ОК «Юг» уходит с должности

ukenru
Должен был координировать западную помощь: командующий войсками ОК «Юг» уходит с должности
08:00 • 3859 просмотра

Должен был координировать западную помощь: командующий войсками ОК «Юг» уходит с должности

Эксклюзив
Сегодня Всемирный день борьбы с раком: прогнозы ВОЗ и новые вызовы в борьбе с онкологическими заболеваниями
05:30 • 65168 просмотра

Сегодня Всемирный день борьбы с раком: прогнозы ВОЗ и новые вызовы в борьбе с онкологическими заболеваниями

Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины - AFP
3 февраля, 19:20 • 105682 просмотра

Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины - AFP

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит
3 февраля, 15:14 • 131032 просмотра

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Эксклюзив
Искусственное регулирование не снизит цены на лекарства, нужна конкуренция между производителями - "Пациенты Украины"
3 февраля, 14:18 • 112972 просмотра

Искусственное регулирование не снизит цены на лекарства, нужна конкуренция между производителями - "Пациенты Украины"

В ООН зафиксировали 79 казней украинских военнопленных россиянами: за какой период
3 февраля, 13:10 • 111473 просмотра

В ООН зафиксировали 79 казней украинских военнопленных россиянами: за какой период

Эксклюзив
Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу
3 февраля, 12:50 • 131800 просмотра

Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу

Эксклюзив
Пациенты и врачи: как должна работать система обновления медицинских стандартов - разъяснение юриста
3 февраля, 09:55 • 104929 просмотра

Пациенты и врачи: как должна работать система обновления медицинских стандартов - разъяснение юриста

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори
3 февраля, 08:26 • 153628 просмотра

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Эксклюзив
Время борьбы со своими внутренними конфликтами: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 – 9 февраля
3 февраля, 07:40 • 110202 просмотра

Время борьбы со своими внутренними конфликтами: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 – 9 февраля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трюдо: США приостанавливают тарифы на канадский импорт

Трюдо: США приостанавливают тарифы на канадский импорт

3 февраля, 22:12 • 79334 просмотра
Враг атакует: какие области Украины сейчас под угрозой

Враг атакует: какие области Украины сейчас под угрозой

3 февраля, 22:48 • 101068 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога: жителей просят направляться в укрытия

В Киеве объявлена воздушная тревога: жителей просят направляться в укрытия

3 февраля, 23:14 • 98662 просмотра
США готовятся к выходу из Совета ООН по правам человека и прекращению финансирования помощи Газе

США готовятся к выходу из Совета ООН по правам человека и прекращению финансирования помощи Газе

02:49 • 53451 просмотра
Над Киевом замечены вражеские дроны: работает ПВО

Над Киевом замечены вражеские дроны: работает ПВО

03:13 • 89631 просмотра
публикации
Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

3 февраля, 15:14 • 131032 просмотра
Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу

Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу
Эксклюзив

3 февраля, 12:50 • 131800 просмотра
Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

3 февраля, 09:00 • 134202 просмотра
Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

3 февраля, 08:26 • 153628 просмотра
Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

31 января, 17:08 • 202995 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Канье Уэст назвал «Грэмми» скучным событием после скандала с обнаженной женой

Канье Уэст назвал «Грэмми» скучным событием после скандала с обнаженной женой

07:57 • 13136 просмотра
Судебная битва на $400 миллионов: адвокаты Джастина Балдони и Блейк Лайвли сойдутся на первом заседании

Судебная битва на $400 миллионов: адвокаты Джастина Балдони и Блейк Лайвли сойдутся на первом заседании

3 февраля, 15:35 • 105320 просмотра
Уникальную семья пингвинов: возле "Вернадского" подрастают трое редких птенцов

Уникальную семья пингвинов: возле "Вернадского" подрастают трое редких птенцов

3 февраля, 12:45 • 112718 просмотра
"Еще есть что отдать": Билл Гейтс раскрыл, сколько миллиардов раздал

"Еще есть что отдать": Билл Гейтс раскрыл, сколько миллиардов раздал

3 февраля, 09:37 • 116789 просмотра
Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

3 февраля, 08:26 • 153629 просмотра
Актуальное
Координировал западную помощь: командующий войсками ОК «Юг» уходит с должности

Координировал западную помощь: командующий войсками ОК «Юг» уходит с должности

Киев  •  УНН

 • 3029 просмотра

Read in English

Бригадный генерал Геннадий Шаповалов покидает пост командующего войсками ОК «Юг». По решению президента он будет координировать помощь Украине в сфере безопасности в Висбадене.

Командующий войсками оперативного командования «Юг» Геннадий Шаповалов уходит с должности.

Об этом говорится в его сообщении, которое опубликовало ОК «Юг», передает УНН.

Имел честь быть командующим войсками оперативного командования «Юг» - мощного военного коллектива, который с первых дней российско-украинской войны мужественно и самоотверженно защищает независимость и суверенитет Украины на всех направлениях ... Убежден, что вы и в дальнейшем не будете останавливаться на достигнутом, достойно выполнять свой воинский долг, приумножая славу Украинского войска ради приближения нашей Победы! Спасибо за службу! Вместе победим! Честь! Бригадный генерал Геннадий Шаповалов

- говорится в сообщении. 

19 января Президент Владимир Зеленский заявил, что бригадный генерал Геннадий Шаповалов будет работать с партнерами в Висбадене, его задача - это координация помощи по безопасности Украине.

Также министр обороны Рустем Умеров 19 января сообщал, что подписал соответствующее назначение в отношении Шаповалова.

Дополнение

Бригадный генерал Геннадий Шаповалов был назначен командующим войсками оперативного командования «Юг» в апреле 2024 года.

Геннадий Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. В 2000 году с отличием окончил Институт танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете, а в 2012, так же - с отличием - Командно-штабной институт применения войск (сил) Национального университета обороны Украины.

Пройдя все ступеньки военной карьеры от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, в марте 2022 года получил звание бригадного генерала. За его плечами Национальный университет «Острожская академия» по специальности «Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии».

Также он окончил Военный колледж Армии США, где готовят старший офицерский состав американских Сухопутных войск.  

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"26.01.25, 21:46 • 128208 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
armiya-soedinennikh-shtatov-amerikiАрмия Соединенных Штатов Америки
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы