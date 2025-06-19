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Министр обороны Умеров прокомментировал назначение нового командующего Сухопутными войсками Шаповалова

Киев • УНН

 • 428 просмотра

Министр обороны Рустем Умеров сообщил о назначении бригадного генерала Геннадия Шаповалова командующим Сухопутными войсками. Геннадий Шаповалов имеет боевой опыт и опыт работы с партнерами по НАТО.

Министр обороны Умеров прокомментировал назначение нового командующего Сухопутными войсками Шаповалова

Министр обороны Рустем Умеров прокомментировал назначение нового командующего Сухопутными войсками Геннадия Шаповалова, отметив, что сочетание практического боевого опыта, управленческих решений на уровне оперативного командования и понимание принципов совместимости с партнерами будет усиленным фундаментом для дальнейшего развития Сухопутных войск. Об этом Умеров написал в Facebook, передает УНН.

Президент Украины назначил нового командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. Согласно указу главы государства, им стал бригадный генерал Геннадий Шаповалов. Офицер с боевым опытом. В течение последних лет командовал войсками Оперативного командования "Юг". Также выполнял задачи в Висбадене (Германия) в рамках сотрудничества с партнерами по НАТО, координируя важные элементы международного военного взаимодействия

- написал Умеров.

Он отметил, что Сухопутные войска - основа оборонной системы государства, а поэтому перед ними стоят ключевые задачи на этом этапе войны.

Уверен, что сочетание практического боевого опыта, управленческих решений на уровне оперативного командования и понимание принципов совместимости с партнерами будет усиленным фундаментом для дальнейшего развития Сухопутных войск

- добавил Умеров.

Напомним

Президент Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Геннадия Шаповалова новым командующим Сухопутными войсками ВСУ.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
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Министерство обороны Украины
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