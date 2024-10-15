Генсек НАТО: "Ми зробимо все необхідне, щоб переконатися, що Україна переможе"

НАТО не злякається російських погроз і продовжить надавати рішучу підтримку Києву, заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час свого першого візиту до штаб-квартири місії Альянсу в Україні у німецькому Вісбадені, яка має намір взяти на себе координацію військової допомоги від США. Про це УНН повідомляє із посиланням на Reuters.

Послання (президенту росії володимиру путіну - ред. ) полягає в тому, що ми продовжимо, що ми зробимо все необхідне, щоб переконатися, що він не доб'ється свого, що Україна переможе - сказав Рютте.

Рютте виступив на американській базі, де розташована штаб-квартира нової місії, яка отримала назву "Допомога НАТО в галузі безпеки та навчання для України" (NSATU), і яка поступово візьме на себе координацію західної військової допомоги Києву. Цей крок широко розглядається як спроба захистити механізм допомоги від можливого повернення до Білого дому критика НАТО Дональда Трампа.

Дипломати, однак, визнають, що передача координації військової допомоги НАТО може мати обмежений ефект, враховуючи, що США є домінуючою державою в НАТО і надає Україні більшість озброєнь.

Очікується, що загальна чисельність NSATU становитиме близько 700 військовослужбовців, в тому числі військовослужбовці, які дислокуватимуться у військовій штаб-квартирі НАТО SHAPE в Бельгії і в центрах матеріально-технічного забезпечення в Польщі і Румунії.

База у Вісбадені також є домом для американського підрозділу, відповідального за ракети великої дальності, які Вашингтон тимчасово розмістить у Німеччині з 2026 року для протидії тому, що обидві країни називають загрозою, яку становлять російські ракети, розміщені в районі Калінінграда, приблизно за 500 кілометрів від Берліна.

Під час свого першого візиту до Німеччини на посаді глави НАТО Рютте привітав цей крок.

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Рютте, який був прем'єр-міністром Нідерландів з 2010 до 2024 року, сказав, що для НАТО дуже важливо мати повний спектр сил і засобів, необхідних для стримування російської загрози.

"Ми і є НАТО. Ми оборонний альянс, ми не наступальний. Ми не зацікавлені в захопленні будь-якої частини будь-якої іншої країни за межами території НАТО", - сказав він.

"Як демократичний альянс, найсильніший військовий альянс у світовій історії, який служить 1 мільярду людей, ми готові протистояти будь-якій загрозі. Нас ніколи не залякають наші супротивники", - вказав Рютте.

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