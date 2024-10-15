Генсек НАТО: "Мы сделаем все необходимое, чтобы убедиться в том, что Украина победит"

НАТО не испугается российских угроз и продолжит оказывать решительную поддержку Киеву, заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время своего первого визита в штаб-квартиру миссии Альянса в Украине в немецком Висбадене, которая намерена взять на себя координацию военной помощи от США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Послание (президенту России Владимиру Путину - ред.) заключается в том, что мы продолжим, что мы сделаем все необходимое, чтобы убедиться, что он не добьется своего, что Украина победит - сказал Рютте.

Рютте выступил на американской базе, где расположена штаб-квартира новой миссии, которая получила название «Помощь НАТО в области безопасности и обучения для Украины» (NSATU), и которая постепенно возьмет на себя координацию западной военной помощи Киеву. Этот шаг широко рассматривается как попытка защитить механизм помощи от возможного возвращения в Белый дом критика НАТО Дональда Трампа.

Дипломаты, однако, признают, что передача координации военной помощи НАТО может иметь ограниченный эффект, учитывая, что США являются доминирующей державой в НАТО и предоставляет Украине большинство вооружений.

Ожидается, что общая численность NSATU составит около 700 военнослужащих, в том числе военнослужащие, которые будут дислоцироваться в военной штаб-квартире НАТО SHAPE в Бельгии и в центрах материально-технического обеспечения в Польше и Румынии.

База в Висбадене также является домом для американского подразделения, ответственного за ракеты большой дальности, которые Вашингтон временно разместит в Германии с 2026 года для противодействия тому, что обе страны называют угрозой, которую представляют российские ракеты, размещенные в районе Калининграда, примерно в 500 километрах от Берлина.

Во время своего первого визита в Германию на посту главы НАТО Рютте приветствовал этот шаг.

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Рютте, который был премьер-министром Нидерландов с 2010 до 2024 года, сказал, что для НАТО очень важно иметь полный спектр сил и средств, необходимых для сдерживания российской угрозы.

«Мы и есть НАТО. Мы оборонительный альянс, мы не наступательный. Мы не заинтересованы в захвате любой части любой другой страны за пределами территории НАТО», - сказал он.

«Как демократический альянс, самый сильный военный альянс в мировой истории, который служит 1 миллиарду людей, мы готовы противостоять любой угрозе. Нас никогда не запугают наши противники», - указал Рютте.

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