В кремле ответили на слова Байдена о готовности к переговорам по сокращению ядерного потенциала
Киев • УНН
песков заявил, что переговоры о сокращении ядерного потенциала невозможны без учета всех аспектов безопасности. Это ответ на слова Байдена о готовности США к переговорам с россией, Китаем и КНДР.
Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков заявил, что "в условиях войны, которая ведется в отношении россии с косвенным и даже прямым вовлечением туда ядерных держав", невозможно говорить об этом без учета всех остальных аспектов безопасности Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.
Детали
Пресс-секретаря спросили, допускает ли кремль переговоры с американской стороной о сокращении ядерного потенциала.
"В условиях войны, которая ведется в отношении россии с косвенным и даже прямым вовлечением туда ядерных держав, таких как США, Великобритания, Франция, говорить об этом, не увязывая тему со всеми другими аспектами безопасности, абсолютно невозможно", — ответил песков.
"россия считает такие контакты необходимыми, их нельзя откладывать в долгий ящик, но мы должны рассматривать все вопросы безопасности в комплексе, с учетом нынешнего положения дел", - добавил песков.
Напомним
Президент США Джо Байден заявил о готовности вести переговоры с россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий для уменьшения ядерной угрозы. Он подчеркнул важность прогресса в сокращении ядерных арсеналов.