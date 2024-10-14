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Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
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Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

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Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  188156 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

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10 октября 2024, 14:39  •  173520 просмотра

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Байден заявил о готовности США к переговорам с рф, Китаем и КНДР для уменьшения ядерной угрозы

Байден заявил о готовности США к переговорам с рф, Китаем и КНДР для уменьшения ядерной угрозы

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 05:45  •  6937 просмотра

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Президент США Джо Байден заявил о готовности вести переговоры с россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий для уменьшения ядерной угрозы. Он подчеркнул важность прогресса в сокращении ядерных арсеналов.

Соединенные Штаты готовы вести переговоры с россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий для того, чтобы уменьшить ядерную угрозу. Об этом заявил президент США Джо Байден в поздравлении лауреатов Нобелевской премии мира, передает УНН со ссылкой на Белый дом. 

Как мне убедительно напомнили в прошлом году, когда я посетил Хиросиму и встретился с человеком, пережившим бомбардировку, мы должны и дальше добиваться прогресса на пути к тому дню, когда мы сможем окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия. Соединенные Штаты готовы вести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий, чтобы уменьшить ядерную угрозу

- заявил Байден. 

Байден указал, что ни Соединенным Штатам, ни всему миру не выгодно тормозить прогресс в сокращении ядерных арсеналов. Снижение ядерной угрозы важно не вопреки опасностям современного мира, а именно благодаря им. По его словам, эти ядерные риски подрывают нормы и соглашения, над созданием которых страны  работали совместно, и идут вразрез с жизненно важной работой сегодняшних нобелевских лауреатов.  

россия не планирует продлевать соглашение с США по ограничению ядерных вооружений1 октября 2024, 12:58 • 12480 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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