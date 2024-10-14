Байден заявил о готовности США к переговорам с рф, Китаем и КНДР для уменьшения ядерной угрозы
Киев • УНН
Президент США Джо Байден заявил о готовности вести переговоры с россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий для уменьшения ядерной угрозы. Он подчеркнул важность прогресса в сокращении ядерных арсеналов.
Соединенные Штаты готовы вести переговоры с россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий для того, чтобы уменьшить ядерную угрозу. Об этом заявил президент США Джо Байден в поздравлении лауреатов Нобелевской премии мира, передает УНН со ссылкой на Белый дом.
Как мне убедительно напомнили в прошлом году, когда я посетил Хиросиму и встретился с человеком, пережившим бомбардировку, мы должны и дальше добиваться прогресса на пути к тому дню, когда мы сможем окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия. Соединенные Штаты готовы вести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий, чтобы уменьшить ядерную угрозу
Байден указал, что ни Соединенным Штатам, ни всему миру не выгодно тормозить прогресс в сокращении ядерных арсеналов. Снижение ядерной угрозы важно не вопреки опасностям современного мира, а именно благодаря им. По его словам, эти ядерные риски подрывают нормы и соглашения, над созданием которых страны работали совместно, и идут вразрез с жизненно важной работой сегодняшних нобелевских лауреатов.
россия не планирует продлевать соглашение с США по ограничению ядерных вооружений1 октября 2024, 12:58 • 12480 просмотров