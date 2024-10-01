россия не планирует продлевать соглашение с США по ограничению ядерных вооружений
Киев • УНН
Кремль заявил, что Россия не подпишет новый договор с США об ограничении стратегических ядерных вооружений в текущем формате. Песков пояснил, что изменились условия в мире, и необходимо привлечь европейские государства к переговорам.
россия не планирует подписывать с США новый договор об ограничениях стратегических ядерных вооружений в текущем формате этого соглашения. Об этом заявил представитель кремля Дмитрий Песков, передают российские СМИ, пишет УНН.
Детали
По его словам, путин якобы указал на изменение условий в мире и отметил, что сейчас невозможно обсуждать стратегические наступательные вооружения без привлечения к переговорам европейских государств
Президент (Путин - ред.) заявил, что заключить новый договор в таком контексте невозможно, и россия этого делать не будет
Как известно, срок действия нынешнего соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений под названием New START истекает 5 февраля 2026 года.
Напомним,
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не стоит часто апеллировать к изменениям в ядерной доктрине рф. Он подчеркнул, что массированные атаки дронов не являются основанием для применения ядерного оружия.
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