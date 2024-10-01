россия не планирует подписывать с США новый договор об ограничениях стратегических ядерных вооружений в текущем формате этого соглашения. Об этом заявил представитель кремля Дмитрий Песков, передают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

По его словам, путин якобы указал на изменение условий в мире и отметил, что сейчас невозможно обсуждать стратегические наступательные вооружения без привлечения к переговорам европейских государств

Президент (Путин - ред.) заявил, что заключить новый договор в таком контексте невозможно, и россия этого делать не будет - заявил песков.

Как известно, срок действия нынешнего соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений под названием New START истекает 5 февраля 2026 года.

Напомним,

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не стоит часто апеллировать к изменениям в ядерной доктрине рф. Он подчеркнул, что массированные атаки дронов не являются основанием для применения ядерного оружия.

Очередной блеф рф: в ЦПИ объяснили, почему россия резко отказалась от угроз ядерным оружием