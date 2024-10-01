росія не планує продовжувати угоду зі США щодо обмеження ядерних озброєнь
Київ • УНН
Кремль заявив, що Росія не підпише новий договір з США про обмеження стратегічних ядерних озброєнь у поточному форматі. Пєсков пояснив, що змінилися умови у світі, і необхідно залучити європейські держави до переговорів.
росія не планує підписувати зі США новий договір щодо обмежень стратегічних ядерних озброєнь у поточному форматі цієї угоди. Про це заявив речник кремля дмитро пєсков, передають російські ЗМІ, пише УНН.
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За його словами, путін нібито вказав на зміну умов у світі й зазначив, що наразі неможливо обговорювати стратегічні наступальні озброєння без залучення до переговорів європейських держав
Президент (путін - ред.) заявив, що укласти новий договір у такому контексті неможливо, і росія цього робити не буде
Як відомо, термін дії теперішньої угоди про скорочення стратегічних наступальних озброєнь під назвою New START збігає 5 лютого 2026 року.
Нагадаємо
Речник володимира путіна дмитро пєсков заявив, що не варто часто апелювати до змін у ядерній доктрині рф. Він підкреслив, що масовані атаки дронів не є підставою для застосування ядерної зброї.
Черговий блеф рф: у ЦПД пояснили, чому росія різко відмовилась від погроз ядерною зброєю30.09.24, 20:15 • 19874 перегляди