Черговий блеф рф: у ЦПД пояснили, чому росія різко відмовилась від погроз ядерною зброєю
Київ • УНН
Речник Кремля заявив, що РФ не застосує ядерну зброю у відповідь на атаки дронів. Центр протидії дезінформації вважає це доказом блефу Росії та спробою зберегти "миротворчий" імідж Путіна.
Попри внесення змін до ядерної доктрини у кремлі заявили, що не будуть застосовувати ядерну зброю у відповідь на дронові атаки по території рф. Це в черговий раз свідчить, що ядерні погрози - це російський блеф. Про це заявили у Центрі протидії дезінформації при РНБО, передає УНН.
Деталі
Аналітики вказують, на останню заяву речника кремля дмитра пєскова. Той у розмові з журналістами закликав "не апелювати надмірно до нової ядерної доктрини" та не пов'язувати її з так званою "сво".
Таке трактування "червоних ліній" путіна подають у російських медіа як спробу "остудити гарячі ядерні голови". Характерно, що ця заява пролунала на тлі "ядерного екстазу" російських топпропагандистів, які вийшли далеко за межі здорового глузду у своїх погрозах країнам Заходу
Зазначається, що заява пєскова є спробою кремля дистанціюватися від неадекватних ядерних погроз.
Так кремль намагається не розгубити останні крихти "миротворчого" іміджу путіна, який неодноразово говорив про нібито "готовність до переговорів".
Зміна ядерної риторики є черговим доказом того, що москва блефує. У кремлі розуміють, що погрози не справляють на західну спільноту очікуваного ефекту
Нагадаємо
Речник володимира путіна дмитро пєсков заявив, що не варто часто апелювати до змін у ядерній доктрині рф. Він підкреслив, що масовані атаки дронів не є підставою для застосування ядерної зброї.