Черговий блеф рф: у ЦПД пояснили, чому росія різко відмовилась від погроз ядерною зброєю

Попри внесення змін до ядерної доктрини у кремлі заявили, що не будуть застосовувати ядерну зброю у відповідь на дронові атаки по території рф. Це в черговий раз свідчить, що ядерні погрози - це російський блеф. Про це заявили у Центрі протидії дезінформації при РНБО, передає УНН.

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Аналітики вказують, на останню заяву речника кремля дмитра пєскова. Той у розмові з журналістами закликав "не апелювати надмірно до нової ядерної доктрини" та не пов'язувати її з так званою "сво".

Таке трактування "червоних ліній" путіна подають у російських медіа як спробу "остудити гарячі ядерні голови". Характерно, що ця заява пролунала на тлі "ядерного екстазу" російських топпропагандистів, які вийшли далеко за межі здорового глузду у своїх погрозах країнам Заходу