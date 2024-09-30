Очередной блеф рф: в ЦПИ объяснили, почему россия резко отказалась от угроз ядерным оружием

ukenru
Эксклюзив
Низкая способность АРМА требует немедленных изменений в управлении активами - нардеп
  •  40655 просмотра

Низкая способность АРМА требует немедленных изменений в управлении активами - нардеп

Эксклюзив
Цифровое усыновление: Минсоцполитики будет использовать ИИ для подбора детей и потенциальных родителей
  •  59427 просмотра

Цифровое усыновление: Минсоцполитики будет использовать ИИ для подбора детей и потенциальных родителей

Эксклюзив
Идея ошибочная и социально неадекватная. Эксперт рассказал о работе «клуба белого бизнеса» Гетманцева
  •  95755 просмотра

Идея ошибочная и социально неадекватная. Эксперт рассказал о работе «клуба белого бизнеса» Гетманцева

Эксклюзив
Деньги сына Януковича как в "камере хранения": АРМА игнорирует закон и решение суда
  •  103013 просмотра

Деньги сына Януковича как в "камере хранения": АРМА игнорирует закон и решение суда

Эксклюзив
В столичном метро на рельсы упала женщина
  •  103822 просмотра

В столичном метро на рельсы упала женщина

Эксклюзив
Под влиянием затмения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 сентября – 6 октября
  •  104085 просмотра

Под влиянием затмения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 сентября – 6 октября

Эксклюзив
МОН об отмене золотых и серебряных медалей в школах: ведется обсуждение
  •  104805 просмотра

МОН об отмене золотых и серебряных медалей в школах: ведется обсуждение

Эксклюзив
Коварное и кармически сложное: астролог рассказала о солнечном затмении, ожидающем нас на этой неделе
  •  104055 просмотра

Коварное и кармически сложное: астролог рассказала о солнечном затмении, ожидающем нас на этой неделе

Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть
29 сентября 2024, 15:24  •  116907 просмотра

Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть

Официально: украинские военные поразили вражеский арсенал «Котлубань» с иранскими ракетами
29 сентября 2024, 13:31  •  111242 просмотра

Официально: украинские военные поразили вражеский арсенал «Котлубань» с иранскими ракетами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Комитет по вопросам финансов рассмотрит законопроект о повышении налогов в пятницу

Комитет по вопросам финансов рассмотрит законопроект о повышении налогов в пятницу

  •  39228 просмотра
Из-за вражеских обстрелов в Херсоне перебои со светом

Из-за вражеских обстрелов в Херсоне перебои со светом

  •  44273 просмотра
Национальная аграрная академия потеряла большие массивы земли, часть из которых теперь приватизирована воинами АТО

Национальная аграрная академия потеряла большие массивы земли, часть из которых теперь приватизирована воинами АТО

  •  109039 просмотра
Дело главного юриста НБУ: регулятор до сих пор не отреагировал на уголовное производство

Дело главного юриста НБУ: регулятор до сих пор не отреагировал на уголовное производство

  •  105968 просмотра
Трамплин для адаптации: где в Украине местные власти активно помогают переселенцам, живущим в модульных городках

Трамплин для адаптации: где в Украине местные власти активно помогают переселенцам, живущим в модульных городках

  •  82144 просмотра
публикации
Трамплин для адаптации: где в Украине местные власти активно помогают переселенцам, живущим в модульных городках

Трамплин для адаптации: где в Украине местные власти активно помогают переселенцам, живущим в модульных городках

  •  82144 просмотра
Дело главного юриста НБУ: регулятор до сих пор не отреагировал на уголовное производство

Дело главного юриста НБУ: регулятор до сих пор не отреагировал на уголовное производство

  •  105968 просмотра
Национальная аграрная академия потеряла большие массивы земли, часть из которых теперь приватизирована воинами АТО

Национальная аграрная академия потеряла большие массивы земли, часть из которых теперь приватизирована воинами АТО

  •  109039 просмотра
Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

27 сентября 2024, 09:56  •  168161 просмотра
Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

27 сентября 2024, 09:40  •  162016 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

  •  105669 просмотра
В Китае установили мировой рекорд - в небо подняли более 7,5 тысяч дронов

В Китае установили мировой рекорд - в небо подняли более 7,5 тысяч дронов

  •  69223 просмотра
Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть

Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть

29 сентября 2024, 15:24  •  116907 просмотра
Всеукраинский день дошкольного образования, Всемирный день сердца, Международный день рек. Что еще можно отметить 29 сентября

Всеукраинский день дошкольного образования, Всемирный день сердца, Международный день рек. Что еще можно отметить 29 сентября

29 сентября 2024, 03:03  •  101192 просмотра
28 сентября: Международный день всеобщего доступа к информации, День кролика

28 сентября: Международный день всеобщего доступа к информации, День кролика

28 сентября 2024, 03:11  •  113751 просмотра
Актуальное
Очередной блеф рф: в ЦПИ объяснили, почему россия резко отказалась от угроз ядерным оружием

Очередной блеф рф: в ЦПИ объяснили, почему россия резко отказалась от угроз ядерным оружием

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 17:15  •  1475 просмотра

Read in English

Представитель Кремля заявил, что РФ не применит ядерное оружие в ответ на атаки дронов. Центр противодействия дезинформации считает это доказательством блефа России и попыткой сохранить «миротворческий» имидж Путина.

Несмотря на внесение изменений в ядерную доктрину в кремле заявили, что не будут применять ядерное оружие в ответ на дроновые атаки по территории рф. Это в очередной раз свидетельствует, что ядерные угрозы - это российский блеф. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО, передает УНН.

Детали

Аналитики указывают на последнее заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова. Тот в разговоре с журналистами призвал «не апеллировать чрезмерно к новой ядерной доктрине» и не связывать ее с так называемой «сво». 

Такая трактовка «красных линий» Путина подается в российских медиа как попытка «остудить горячие ядерные головы». Характерно, что это заявление прозвучало на фоне «ядерного экстаза» российских топ-пропагандистов, которые вышли далеко за пределы здравого смысла в своих угрозах странам Запада

- объясняют аналитики ЦПД 

Отмечается, что заявление Пескова является попыткой кремля дистанцироваться от неадекватных ядерных угроз.

Так кремль пытается не растерять последние крохи «миротворческого» имиджа Путина, который неоднократно говорил о якобы «готовности к переговорам».

Изменение ядерной риторики является очередным доказательством того, что москва блефует. В кремле понимают, что угрозы не производят на западное сообщество ожидаемого эффекта

- убеждены аналитики Центра. 

Напомним,

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не стоит часто апеллировать к изменениям в ядерной доктрине рф. Он подчеркнул, что массированные атаки дронов не являются основанием для применения ядерного оружия.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика