Очередной блеф рф: в ЦПИ объяснили, почему россия резко отказалась от угроз ядерным оружием

Несмотря на внесение изменений в ядерную доктрину в кремле заявили, что не будут применять ядерное оружие в ответ на дроновые атаки по территории рф. Это в очередной раз свидетельствует, что ядерные угрозы - это российский блеф. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО, передает УНН.

Детали

Аналитики указывают на последнее заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова. Тот в разговоре с журналистами призвал «не апеллировать чрезмерно к новой ядерной доктрине» и не связывать ее с так называемой «сво».

Такая трактовка «красных линий» Путина подается в российских медиа как попытка «остудить горячие ядерные головы». Характерно, что это заявление прозвучало на фоне «ядерного экстаза» российских топ-пропагандистов, которые вышли далеко за пределы здравого смысла в своих угрозах странам Запада - объясняют аналитики ЦПД

Отмечается, что заявление Пескова является попыткой кремля дистанцироваться от неадекватных ядерных угроз.

Так кремль пытается не растерять последние крохи «миротворческого» имиджа Путина, который неоднократно говорил о якобы «готовности к переговорам».

Изменение ядерной риторики является очередным доказательством того, что москва блефует. В кремле понимают, что угрозы не производят на западное сообщество ожидаемого эффекта - убеждены аналитики Центра.

Напомним,

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не стоит часто апеллировать к изменениям в ядерной доктрине рф. Он подчеркнул, что массированные атаки дронов не являются основанием для применения ядерного оружия.