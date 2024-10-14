Байден заявив про готовність США до переговорів з рф, Китаєм та КНДР для зменшення ядерної загрози
Київ • УНН
Президент США Джо Байден заявив про готовність вести переговори з росією, Китаєм і Північною Кореєю без попередніх умов для зменшення ядерної загрози. Він підкреслив важливість прогресу у скороченні ядерних арсеналів.
Сполучені Штати готові вести переговори з росією, Китаєм і Північною Кореєю без попередніх умов для того, щоб зменшити ядерну загрозу. Про це заявив президент США Джо Байден у привітанні лауреатів Нобелівської премії миру, передає УНН із посиланням на Білий дім.
Як мені переконливо нагадали торік, коли я відвідав Хіросіму і зустрівся з людиною, яка пережила бомбардування, ми маємо й надалі домагатися прогресу на шляху до того дня, коли ми зможемо остаточно і назавжди позбавити світ від ядерної зброї. Сполучені Штати готові вести переговори з росією, Китаєм і Північною Кореєю без попередніх умов, щоб зменшити ядерну загрозу
Байден вказав, що ні Сполученим Штатам, ні всьому світу не вигідно гальмувати прогрес у скороченні ядерних арсеналів. Зниження ядерної загрози важливе не всупереч небезпекам сучасного світу, а саме завдяки їм. За його словами, ці ядерні ризики підривають норми й угоди, над створенням яких країни працювали спільно, і йдуть врозріз із життєво важливою роботою сьогоднішніх нобелівських лауреатів.
росія не планує продовжувати угоду зі США щодо обмеження ядерних озброєнь 01.10.24, 15:58 • 12704 перегляди