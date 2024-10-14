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У кремлі відповіли на слова Байдена про готовність до переговорів щодо скорочення ядерного потенціалу

Київ • УНН

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пєсков заявив, що переговори про скорочення ядерного потенціалу неможливі без урахування всіх аспектів безпеки. Це відповідь на слова Байдена про готовність США до переговорів із росією, Китаєм і КНДР.

У кремлі відповіли на слова Байдена про готовність до переговорів щодо скорочення ядерного потенціалу

Прессекретар російського диктатора дмитро пєсков заявив, що "в умовах війни, яку ведуть щодо росії з непрямим і навіть прямим втягненням туди ядерних держав", неможливо говорити про це без урахування всіх інших безпекових аспектів. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Прессекретаря запитали, чи допускає кремль переговори з американською стороною про скорочення ядерного потенціалу. 

"В умовах війни, яку ведуть щодо росії з непрямим і навіть прямим залученням туди ядерних держав, таких як США, Велика Британія, Франція, говорити про це, не пов'язуючи тему з усіма іншими аспектами безпеки, абсолютно неможливо", - відповів рєсков.

"росія вважає такі контакти необхідними, їх не можна відкладати в довгий ящик, але ми повинні розглядати всі питання безпеки в комплексі, з урахуванням нинішнього стану справ", - додав пєсков.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден заявив про готовність вести переговори з росією, Китаєм і Північною Кореєю без попередніх умов для зменшення ядерної загрози. Він наголосив на важливості прогресу в скороченні ядерних арсеналів.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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