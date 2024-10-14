60 самолетов, 2 тыс. военных: НАТО начало ежегодные ядерные учения

В течение двух недель с 14 октября будут проходить ежегодные военные учения НАТО по защите стран-участниц, во время которых будут отрабатывать применение ядерного оружия, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Участие в учениях Steadfast Noon ("Стойкий полдень"), по информации из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, примут участие около двух тысяч военнослужащих, дислоцированных на восьми европейских авиационных базах.

Во время воздушных маневров, как сообщается, будет задействовано более 60 самолетов из 13 стран НАТО, среди которых современные истребители, способные переносить американские ядерные бомбы, размещенные в Европе, дальние бомбардировщики, а также самолеты наблюдения и дозаправки.

Маневры пройдут на авиабазах в Бельгии и Нидерландах, а также над акваторией Северного моря - в воздушном пространстве Великобритании и Дании.

В НАТО не предоставили никакой информации о сценарии и деталях учений, однако, как пишет агентство dpa, по данным ряда военных экспертов, маневры включают отработку безопасной транспортировки американского ядерного оружия из подземных хранилищ к самолетам и его установку под истребителями. Тренировочные полеты проходят без бомб, говорят эксперты.

Программа НАТО по совместному использованию ядерного оружия предусматривает, что в чрезвычайных ситуациях этот вид американского оружия, размещенного в Европе, может быть применен по объектам противника с самолетов стран-партнеров. По неподтвержденной информации, как отмечается, "оно хранится на севере Италии, в Турции, Бельгии, Нидерландах, а также на базе Бюхель в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц".

В НАТО отмечают, что учения Steadfast Noon не являются прямой реакцией на агрессивную войну россии против Украины и что боевое оружие во время маневров не будет применяться. Однако учения призваны послать рф четкий сигнал о том, что Альянс готов защищаться, в частности, с помощью ядерного оружия, "если произойдет худшее".

"Ядерное сдерживание является основой безопасности Североатлантического альянса", - отметил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед стартом маневров. По его словам, эти военные учения должны продемонстрировать "любому противнику", что Альянс готов ответить на любые угрозы и будет защищать всех своих союзников.

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