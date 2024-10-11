В НАТО думают над разработкой новой стратегии в отношении рф: СМИ узнали детали

Министры обороны стран НАТО, которые встретятся на следующей неделе, начнут переосмысливать десятилетнюю политику альянса в отношении отношений с россией в ответ на угрозу со стороны кремля, передает УНН со ссылкой на РоІітісо.

СМИ отмечают, что отношения НАТО и россии достигли дна после полномасштабного вторжения москвы в Украину в 2022 году. В ответ НАТО назвало россию "самой значительной и прямой угрозой безопасности членов Альянса", тогда как кремль утверждает, что расширение НАТО на восток является опасностью для существования.

Однако, несмотря на изменение тона, НАТО все еще поддерживает "Основной акт" с россией. Это документ, подписанный в 1997 году, через шесть лет после распада Советского Союза, который предусматривает общую цель "построить стабильную, мирную и нераздельную Европу".

Совет НАТО-россия, орган, созданный после холодной войны для партнерства по вопросам безопасности и совместных проектов, не собирался с 2022 года. Отношения неуклонно ухудшались в течение многих лет, когда россия напала на Грузию в 2008 году, а затем незаконно аннексировала Крым в 2014 году.

Страны НАТО сейчас пытаются "наметить различные элементы стратегии (россии) и развернуть дебаты внутри альянса, которые приведут нас к таким темам, как будущее Основополагающего акта НАТО-россия", - сказал высокопоставленный чиновник США журналистам в пятницу.

"Пришло время разработать новую стратегию с точки зрения конкретных позиций (союзников)", - сказал чиновник.

Издание отмечает, что хотя официальные дискуссии на низшем уровне продолжаются месяцами, заседание министров обороны НАТО на следующей неделе станет первым из нескольких раундов обсуждений на эту тему на уровне министров. Во время июльского саммита НАТО в Вашингтоне союзники договорились разработать новую стратегию НАТО-россия на следующем саммите альянса, назначенном на июнь 2025 года в Гааге.

Чиновник США добавил: "Сейчас мы должны иметь понимание в альянсе... что (Основной акт) и Совет НАТО-россия были созданы для другой эпохи, и я думаю, что союзники готовы сказать, что это была другая эпоха в наших отношениях с россией, и поэтому заслуживает что-то новое".

Чиновник сказал, что проекта новой стратегии еще нет, поскольку внимание сосредоточено на сборе мнений 32 стран НАТО.

Возникают разногласия относительно того, насколько далеко следует зайти НАТО, чтобы создать новый набор правил, когда дело касается россии. Дипломат НАТО сказал, что некоторые члены НАТО обеспокоены тем, что новая очень агрессивная стратегия может послать "сигнал", который может дестабилизировать россию.

Кроме того, есть вопрос Венгрии и Словакии, двух стран НАТО, которые нарушают связи с остальным альянсом, продолжая поддерживать контакты с кремлем и видя стратегическую ценность во взаимодействии с россией.