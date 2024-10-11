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У НАТО думають над розробкою нової стратегії щодо рф: ЗМІ дізналися деталі

Київ • УНН

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Міністри оборони НАТО почнуть переосмислювати десятирічну політику щодо росії через загрозу з боку кремля. Альянс планує розробити нову стратегію до саміту 2025 року, враховуючи зміни у відносинах з росією.

У НАТО думають над розробкою нової стратегії щодо рф: ЗМІ дізналися деталі

Міністри оборони країн НАТО, які зустрінуться наступного тижня, почнуть переосмислювати десятирічну політику альянсу щодо відносин з росією у відповідь на загрозу з боку кремля, передає УНН із посиланням на Рolitico.

ЗМІ відзначають, що відносини НАТО і росії досягли дна після повномасштабного вторгнення москви в Україну у 2022 році. У відповідь НАТО назвало росію "найзначнішою та прямою загрозою безпеці членів Альянсу", тоді як кремль стверджує, що розширення НАТО на схід є небезпекою для існування.

Однак, незважаючи на зміну тону, НАТО все ще підтримує "Основний акт" з росією. Це документ, підписаний у 1997 році, через шість років після розпаду Радянського Союзу, який передбачає спільну мету "побудувати стабільну, мирну та нероздільну Європу".

Рада НАТО-росія, орган, створений після холодної війни для партнерства з питань безпеки та спільних проектів, не збирався з 2022 року. Відносини неухильно погіршувалися протягом багатьох років, коли росія напала на Грузію в 2008 році, а потім незаконно анексувала Крим у 2014 році. 

Країни НАТО зараз намагаються "намітити різні елементи стратегії (росії) та розгорнути дебати всередині альянсу, які приведуть нас до таких тем, як майбутнє Основоположного акту НАТО-росія", – сказав високопоставлений урядовець США журналістам у п'ятницю.

"Настав час розробити нову стратегію з точки зору конкретних позицій (союзників)", - сказав чиновник.

Видання відзначає, що хоча офіційні дискусії на нижчому рівні тривають місяцями, засідання міністрів оборони НАТО наступного тижня стане першим із кількох раундів обговорень на цю тему на рівні міністрів. Під час липневого саміту НАТО у Вашингтоні союзники домовилися розробити нову стратегію НАТО-росія на наступному саміті альянсу, призначеному на червень 2025 року в Гаазі.

Посадовець США додав: "Зараз ми повинні мати розуміння в альянсі... що (Основний акт) і Рада НАТО-росія були створені для іншої епохи, і я думаю, що союзники готові сказати, що це була інша епоха в наших стосунках з росією, і тому заслуговує щось нове".

Чиновник сказав, що проекту нової стратегії ще немає, оскільки увага зосереджена на зборі думок 32 країн НАТО. 

Виникають розбіжності щодо того, наскільки далеко слід зайти НАТО, щоб створити новий набір правил, коли справа стосується росії. Дипломат НАТО сказав, що деякі члени НАТО стурбовані тим, що нова дуже агресивна стратегія може послати "сигнал", який може дестабілізувати росію.

Крім того, є питання Угорщини та Словаччини, двох країн НАТО, які порушують зв’язки з рештою альянсу, продовжуючи підтримувати контакти з кремлем і вбачаючи стратегічну цінність у взаємодії з росією.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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