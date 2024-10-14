60 літаків, 2 тис. військових: НАТО розпочало щорічні ядерні навчання
Київ • УНН
НАТО проводить двотижневі військові навчання з відпрацювання застосування ядерної зброї. У маневрах візьмуть участь близько 2000 військових та 60 літаків з 13 країн альянсу.
Протягом двох тижнів з 14 жовтня триватимуть щорічні військові навчання НАТО з захисту країн-учасниць, під час яких відпрацьовуватимуть застосування ядерної зброї, пише УНН з посиланням на DW.
Деталі
Участь у навчаннях Steadfast Noon ("Стійкий полудень"), за інформацією зі штаб-квартири НАТО в Брюсселі, візьмуть участь близько двох тисяч військовослужбовців, дислокованих на восьми європейських авіаційних базах.
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Під час повітряних маневрів, як повідомляється, буде задіяно понад 60 літаків із 13 країн НАТО, серед яких сучасні винищувачі, здатні переносити американські ядерні бомби, розміщені в Європі, дальні бомбардувальники, а також літаки спостереження та дозаправки.
Маневри пройдуть на авіабазах у Бельгії та Нідерландах, а також над акваторією Північного моря - у повітряному просторі Великої Британії та Данії.
У НАТО не надали жодної інформації про сценарій та деталі навчань, проте, як пише агенція dpa, за даними низки військових експертів, маневри включають відпрацювання безпечного транспортування американської ядерної зброї з підземних сховищ до літаків і її встановлення під винищувачами. Однак потім тренувальні польоти проходять без бомб, кажуть експерти.
Програма НАТО щодо спільного використання ядерної зброї передбачає, що у надзвичайних ситуаціях цей вид американської зброї, розміщеної в Європі, може бути застосований по об'єктах противника з літаків країн-партнерів. За непідтвердженою інформацією, як зазначається, "вона зберігається на півночі Італії, в Туреччині, Бельгії, Нідерландах, а також на базі Бюхель у німецькій федеральній землі Рейнланд-Пфальц".
У НАТО наголошують, що навчання Steadfast Noon не є прямою реакцією на агресивну війну росії проти України і що бойова зброя під час маневрів не застосовуватиметься. Однак навчання покликані надіслати рф чіткий сигнал про те, що Альянс готовий захищатися, зокрема, за допомогою ядерної зброї, "якщо станеться найгірше".
"Ядерне стримування є основою безпеки Північноатлантичного альянсу", - зазначив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте перед стартом маневрів. За його словами, ці військові навчання мають продемонструвати "будь-якому супротивникові", що Альянс готовий відповісти на будь-які погрози і захищатиме всіх своїх союзників.
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