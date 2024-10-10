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НАТО з понеділка починає ядерні навчання на тлі погроз путіна

НАТО з понеділка починає ядерні навчання на тлі погроз путіна

Київ • УНН

 • 8335 перегляди

НАТО проведе щорічні ядерні навчання Steadfast Noon за участю 60 літаків із 13 країн. Генсек альянсу наголосив на важливості зміцнення оборони в умовах невизначеності та ядерної риторики росії.

НАТО розпочне свої щорічні ядерні навчання в понеділок, сказав у четвер генеральний секретар альянсу Марк Рютте на тлі посилення ядерної риторики з боку президента росії володимира путіна. Про це пише Reuters, передає УНН

Деталі

Як повідомляється, винищувачі F-35A і бомбардувальники B-52 будуть серед близько 60 літаків із 13 країн, які візьмуть участь у навчаннях Steadfast Noon, які проводяться Бельгією і Нідерландами, повідомили представники НАТО.

"У невизначеному світі життєво важливо, щоб ми перевіряли нашу оборону і зміцнювали її, щоб наші супротивники знали, що НАТО готова і здатна відповісти на будь-яку загрозу", - сказав Рютте в Лондоні після зустрічей із прем'єр-міністром Кіром Стармером і президентом України Володимиром Зеленським.

"Під час навчань особливу увагу буде приділено Великій Британії, Північному морю, а також Бельгії та Нідерландам", - додав він.

У навчаннях не використовується бойова зброя. Але близько 2000 військовослужбовців, які беруть участь у навчаннях, імітуватимуть місії, в яких військові літаки несуть американські ядерні боєголовки, повідомили офіційні особи.

За словами офіційних представників трансатлантичного військового альянсу, навчання розпочнуться в понеділок і триватимуть близько двох тижнів.

Доповнення

путін неодноразово попереджав Захід про можливі ядерні наслідки після повномасштабного вторгнення росії в Україну 2022 року. Минулого місяця він заявив, що росія може застосувати ядерну зброю, якщо по ній буде завдано ударів звичайними ракетами, і що москва розглядатиме будь-який напад на неї за підтримки ядерної держави як спільний напад.

Представники НАТО наголосили, що їхні навчання не є відповіддю на будь-які нещодавні заяви Москви і що їх проводять щороку вже понад десять років.

Запрошення України до НАТО є частиною Плану перемоги - Зеленський 09.10.2024, 20:18 • 15445 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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