Запрошення України до НАТО є частиною Плану перемоги - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що План перемоги розрахований на посилення України, тому одним із його пунктів є запрошення до НАТО. Про це Зеленський заявив під час пресконференції з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, передає УНН.

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Що стосується тематики НАТО в цілому. Так, це є пункт в Плані перемоги. Як я і сказав, план розрахований на посилення України. В цьому не може бути скепсису від партнерів, на мою думку, якщо вони просто не бояться рф. Тому що ми хочемо отримати перший крок - запрошення. Конкретно запрошення в Альянс не є членством в НАТО. Так, краще бути членом НАТО, безумовно, але сьогодні ми говоримо про посилення нашої позиції зараз. Не після війни, не за 10 років, не за 30 років. Зараз. Це посилення - це можливість бути сильним і в цьому напрямку, політичному напрямку під час тих, чи інших дипломатичних рухів, під час тих, чи інших перемовин, майбутніх