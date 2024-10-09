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Запрошення України до НАТО є частиною Плану перемоги - Зеленський

Запрошення України до НАТО є частиною Плану перемоги - Зеленський

Київ • УНН

 • 15445 перегляди

Президент Зеленський заявив, що запрошення до НАТО є частиною Плану перемоги України. Він наголосив, що це посилить позицію країни зараз, а не після війни чи в майбутньому.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що План перемоги розрахований на посилення України, тому одним із його пунктів є запрошення до НАТО. Про це Зеленський заявив під час пресконференції з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, передає УНН.

Деталі

Що стосується тематики НАТО в цілому. Так, це є пункт в Плані перемоги. Як я і сказав, план розрахований на посилення України. В цьому не може бути скепсису від партнерів, на мою думку, якщо вони просто не бояться рф. Тому що ми хочемо отримати перший крок - запрошення. Конкретно запрошення в Альянс не є членством в НАТО. Так, краще бути членом НАТО, безумовно, але сьогодні ми говоримо про посилення нашої позиції зараз. Не після війни, не за 10 років, не за 30 років. Зараз. Це посилення - це можливість бути сильним і в цьому напрямку, політичному напрямку під час тих, чи інших дипломатичних рухів, під час тих, чи інших перемовин, майбутніх

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що скептичні країни можуть бути скептичними щодо членства України в НАТО під час війни.

Розуміємо їх, тому говоримо про запрошення. І тут якщо країни, я вважаю проти, то вони будуть проти і після цього. Тому хочеться не їхньої дипломатичної оцінки, а реальної відповіді. Якщо вони дійсно хочуть посилити Україну, якщо вони хочуть, щоб ми перемогли в цій війні, якщо вони хочуть, щоб війна ця закінчилась, то тоді вони підтримають наші пропозиції. Запрошення є частиною цих пропозицій

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що План перемоги - це посилення України, як геополітично, так і на полі бою, які повністю залежать від політичної волі наших партнерів, і російський диктатор путін ніяк не може вплинути на цей план.

Павло Башинський

Павло Башинський

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