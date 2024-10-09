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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Приглашение Украины в НАТО является частью Плана победы - Зеленский

Приглашение Украины в НАТО является частью Плана победы - Зеленский

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 17:18  •  6159 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что приглашение в НАТО является частью Плана победы Украины. Он подчеркнул, что это усилит позицию страны сейчас, а не после войны или в будущем.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что План победы рассчитан на усиление Украины, поэтому одним из его пунктов является приглашение в НАТО. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, передает УНН.

Детали

Что касается тематики НАТО в целом. Да, это есть пункт в Плане победы. Как я и сказал, план рассчитан на усиление Украины. В этом не может быть скепсиса от партнеров, по моему мнению, если они просто не боятся рф. Потому что мы хотим получить первый шаг - приглашение. Конкретно приглашение в Альянс не является членством в НАТО. Да, лучше быть членом НАТО, безусловно, но сегодня мы говорим об усилении нашей позиции сейчас. Не после войны, не через 10 лет, не через 30 лет. Сейчас. Это усиление - это возможность быть сильным и в этом направлении, политическом направлении во время тех или иных дипломатических движений, во время тех или иных переговоров, будущих

- сказал Зеленский.

Он отметил, что скептические страны могут быть скептическими относительно членства Украины в НАТО во время войны.

Понимаем их, поэтому говорим о приглашении. И здесь если страны, я считаю против, то они будут против и после этого. Поэтому хочется не их дипломатической оценки, а реального ответа. Если они действительно хотят усилить Украину, если они хотят, чтобы мы победили в этой войне, если они хотят, чтобы война эта закончилась, то тогда они поддержат наши предложения. Приглашение является частью этих предложений

- добавил Зеленский.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что План победы - это усиление Украины, как геополитически, так и на поле боя, которые полностью зависят от политической воли наших партнеров, и российский диктатор Путин никак не может повлиять на этот план.

Павел Башинский

Павел Башинский

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