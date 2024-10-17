Рютте: "Сигнал чіткий – НАТО допомагає Україні і ми будемо продовжувати це робити"
Київ • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив продовження допомоги Україні. Альянс надав 20,9 млрд євро військової допомоги у першій половині 2024 року та планує виконати зобов'язання до кінця року.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що Альянс стоїть пліч-о-пліч з Україною як зараз, так і у майбутньому. За його словами, міністри оборони країн НАТО зустрінуться зі своїм українським колегою Рустемом Умеровим на засіданні Ради Україна – НАТО в четвер увечері для обговорення ситуації на полі бою і найбільш нагальних потреб України, передає УНН із посиланням на пресслужбу Альянсу.
Рютте розповів, що активна робота ведеться щодо створення нового командування НАТО у Вісбадені для координації безпекової допомоги і навчання для України, і виконання обіцяної військової допомоги Україні на 40 мільярдів євро.
Він оголосив, що "союзники з НАТО надали Україні військової допомоги на 20,9 мільярдів євро протягом першої половини 2024 року, і члени Альянсу готові виконати свої зобов’язання до кінця року", підкресливши, що "сигнал чіткий – НАТО допомагає Україні і ми будемо продовжувати це робити".
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Засідання міністрів оборони також надає можливість обмінятися думками щодо поточного стану глобальної безпеки з партнерами НАТО з Індо-Тихоокеанського регіону, а також з Європейським Союзом. Вперше міністри оборони Австралії, Японії, Нової Зеландії і Республіки Корея приєднуються до засідання міністрів оборони країн НАТО. "В цьому взаємопов’язаному світі вкрай необхідно, щоби ми долали наші проблеми безпеки разом", – сказав на завершення Генеральний секретар.
Також додав, що союзникам потрібно "рухатись далі і швидше для того, щоби протистояти зростаючим загрозам, з якими ми стикаємося", наголосивши, що "для цього потрібно більше військ, сил і засобів та інвестицій задля досягнення амбіційних цілей, визначених в наших оборонних планах".
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