Рютте: "Сигнал четкий - НАТО помогает Украине и мы будем продолжать это делать"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что Альянс стоит бок о бок с Украиной как сейчас, так и в будущем. По его словам, министры обороны стран НАТО встретятся со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым на заседании Совета Украина - НАТО в четверг вечером для обсуждения ситуации на поле боя и наиболее насущных потребностей Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Альянса.

Рютте рассказал, что активная работа ведется по созданию нового командования НАТО в Висбадене для координации помощи по безопасности и обучения для Украины, и выполнение обещанной военной помощи Украине на 40 миллиардов евро.

Он объявил, что «союзники по НАТО предоставили Украине военной помощи на 20,9 миллиардов евро в течение первой половины 2024 года, и члены Альянса готовы выполнить свои обязательства до конца года», подчеркнув, что «сигнал четкий - НАТО помогает Украине и мы будем продолжать это делать».

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Заседание министров обороны также предоставляет возможность обменяться мнениями относительно текущего состояния глобальной безопасности с партнерами НАТО из Индо-Тихоокеанского региона, а также с Европейским Союзом. Впервые министры обороны Австралии, Японии, Новой Зеландии и Республики Корея присоединяются к заседанию министров обороны стран НАТО. «В этом взаимосвязанном мире крайне необходимо, чтобы мы преодолевали наши проблемы безопасности вместе», - сказал в завершение Генеральный секретарь.

Также добавил, что союзникам нужно «двигаться дальше и быстрее для того, чтобы противостоять растущим угрозам, с которыми мы сталкиваемся», подчеркнув, что «для этого нужно больше войск, сил и средств и инвестиций для достижения амбициозных целей, определенных в наших оборонных планах».

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