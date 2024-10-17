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Рютте: "Сигнал четкий - НАТО помогает Украине и мы будем продолжать это делать"

Рютте: "Сигнал четкий - НАТО помогает Украине и мы будем продолжать это делать"

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 07:50  •  2327 просмотра

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Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил продолжение помощи Украине. Альянс предоставил 20,9 млрд евро военной помощи в первой половине 2024 года и планирует выполнить обязательства до конца года.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что Альянс стоит бок о бок с Украиной как сейчас, так и в будущем. По его словам, министры обороны стран НАТО встретятся со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым на заседании Совета Украина - НАТО в четверг вечером для обсуждения ситуации на поле боя и наиболее насущных потребностей Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Альянса. 

Рютте рассказал, что активная работа ведется  по созданию нового командования НАТО в Висбадене для координации помощи по безопасности и обучения  для Украины, и выполнение обещанной военной помощи Украине на 40 миллиардов евро. 

Он объявил, что «союзники по НАТО предоставили Украине военной помощи на 20,9 миллиардов евро в течение первой половины 2024 года, и члены Альянса готовы выполнить свои обязательства до конца года», подчеркнув, что «сигнал четкий - НАТО помогает Украине и мы будем продолжать это делать». 

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Заседание министров обороны также предоставляет возможность обменяться мнениями относительно текущего состояния глобальной безопасности с партнерами НАТО из Индо-Тихоокеанского региона, а также с Европейским Союзом. Впервые министры обороны Австралии, Японии, Новой Зеландии и Республики Корея присоединяются к заседанию министров обороны стран НАТО. «В этом взаимосвязанном мире  крайне необходимо, чтобы мы преодолевали наши проблемы безопасности вместе», -  сказал в завершение Генеральный секретарь.

Также добавил, что союзникам нужно «двигаться дальше и быстрее для того, чтобы противостоять  растущим угрозам, с которыми  мы сталкиваемся», подчеркнув, что «для этого нужно больше войск, сил и средств и инвестиций для достижения амбициозных целей, определенных в наших оборонных планах». 

Генсек НАТО Рютте: союзники сами решают относительно разрешения использовать дальнобойное оружие для Украины10 октября 2024, 12:56 • 13326 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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