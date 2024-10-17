Зеленский едет в Брюссель представить План победы лидерам ЕС
Киев • УНН
Президент Украины отправился в Бельгию на заседание Европейского совета. Зеленский представит План победы и проведет встречи в Европарламенте и НАТО для усиления защиты Украины.
Президент Владимир Зеленский в четверг сообщил, что на пути в Бельгию, где сегодня представит План победы Украины на заседании Европейского совета на уровне лидеров, передает УНН.
Сейчас - в пути в Брюссель. Будет специальное заседание Европейского совета. На уровне лидеров. Я представлю План победы - наш инструмент принуждения России к миру. Все лидеры Европы услышат, как надо усилить наши позиции. Нам надо завершить эту войну справедливо
Зеленский поблагодарил Шарля Мишеля, Президента Евросовета, за приглашение для Украины принять участие. Президент рассказал, что будут также встречи в Европарламенте - и с Президентом Робертой Мецолой, и с главами политических групп в Европарламенте.
"Будет встреча с Марком Рютте, Генсеком НАТО. А также мы готовимся к заседанию Совета Украина - НАТО на уровне министров обороны. Главное - больше защиты для Украины сейчас, перед зимой", - указал глава государства.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал План победы из 5 пунктов и 3 секретных приложений. План включает геополитический, военный, экономический и безопасностный аспекты для завершения войны и обеспечения безопасности.