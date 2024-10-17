Зеленский едет в Брюссель представить План победы лидерам ЕС

Президент Украины отправился в Бельгию на заседание Европейского совета. Зеленский представит План победы и проведет встречи в Европарламенте и НАТО для усиления защиты Украины.

Президент Владимир Зеленский в четверг сообщил, что на пути в Бельгию, где сегодня представит План победы Украины на заседании Европейского совета на уровне лидеров, передает УНН. Сейчас - в пути в Брюссель. Будет специальное заседание Европейского совета. На уровне лидеров. Я представлю План победы - наш инструмент принуждения России к миру. Все лидеры Европы услышат, как надо усилить наши позиции. Нам надо завершить эту войну справедливо - заявил Президент. Зеленский поблагодарил Шарля Мишеля, Президента Евросовета, за приглашение для Украины принять участие. Президент рассказал, что будут также встречи в Европарламенте - и с Президентом Робертой Мецолой, и с главами политических групп в Европарламенте. "Будет встреча с Марком Рютте, Генсеком НАТО. А также мы готовимся к заседанию Совета Украина - НАТО на уровне министров обороны. Главное - больше защиты для Украины сейчас, перед зимой", - указал глава государства. Дополнение Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал План победы из 5 пунктов и 3 секретных приложений. План включает геополитический, военный, экономический и безопасностный аспекты для завершения войны и обеспечения безопасности.