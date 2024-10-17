Зеленський їде до Брюсселя представити План перемоги лідерам ЄС
Київ • УНН
Президент України вирушив до Бельгії на засідання Європейської ради. Зеленський представить План перемоги та проведе зустрічі в Європарламенті й НАТО для посилення захисту України.
Президент Володимир Зеленський у четвер повідомив, що на шляху до Бельгії, де сьогодні представить План перемоги Україні на засіданні Європейської ради на рівні лідерів, передає УНН.
Зараз – у дорозі в Брюссель. Буде спеціальне засідання Європейської ради. На рівні лідерів. Я представлю План перемоги – наш інструмент примусу Росії до миру. Всі лідери Європи почують, як треба посилити наші позиції. Нам треба завершити цю війну справедливо
Зеленський подякував Шарлю Мішелю, Президенту Євроради, за запрошення для України взяти участь. Президент розповів, що будуть також зустрічі у Європарламенті – і з Президенткою Робертою Мецолою, і з головами політичних груп у Європарламенті.
"Буде зустріч із Марком Рютте, Генсеком НАТО. А також ми готуємося до засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони. Головне – більше захисту для України зараз, перед зимою", - вказав голова держави.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив План перемоги з 5 пунктів та 3 таємних додатків. План включає геополітичний, військовий, економічний та безпековий аспекти для завершення війни та гарантування безпеки.