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Зеленський їде до Брюсселя представити План перемоги лідерам ЄС

Київ • УНН

 • 32659 перегляди

Президент України вирушив до Бельгії на засідання Європейської ради. Зеленський представить План перемоги та проведе зустрічі в Європарламенті й НАТО для посилення захисту України.

Зеленський їде до Брюсселя представити План перемоги лідерам ЄС

Президент Володимир Зеленський у четвер повідомив, що на шляху до Бельгії, де сьогодні представить План перемоги Україні на засіданні  Європейської ради на рівні лідерів, передає УНН.

Зараз – у дорозі в Брюссель.  Буде спеціальне засідання Європейської ради. На рівні лідерів. Я представлю План перемоги – наш інструмент примусу Росії до миру. Всі лідери Європи почують, як треба посилити наші позиції. Нам треба завершити цю війну справедливо

- заявив Президент.

Зеленський подякував Шарлю Мішелю, Президенту Євроради, за запрошення для України взяти участь. Президент розповів, що будуть також зустрічі у Європарламенті – і з Президенткою Робертою Мецолою, і з головами політичних груп у Європарламенті.

"Буде зустріч із Марком Рютте, Генсеком НАТО. А також ми готуємося до засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони. Головне – більше захисту для України зараз, перед зимою", - вказав голова держави.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив План перемоги з 5 пунктів та 3 таємних додатків. План включає геополітичний, військовий, економічний та безпековий аспекти для завершення війни та гарантування безпеки.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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