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НАТО не злякається загроз рф – Рютте

Київ • УНН

 • 44026 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не злякається загроз РФ і надалі підтримуватиме Україну. Під час візиту до місії НАТО в Україні він наголосив на оборонному характері Альянсу та готовності протистояти будь-якій загрозі.

НАТО не злякається загроз рф – Рютте

НАТО не буде залякане погрозами росії і збереже свою рішучу підтримку Києву. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час свого першого візиту до місії Альянсу в Україні у Вісбадені, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Виступаючи в одному з 12 зелених наметів NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine) під час будівництва бази, Рютте в понеділок звернувся до військ союзників із понад десятка країн.

Ми оборонний альянс, не наступальний. Ми не зацікавлені в захопленні будь-якої частини іншої країни за межами території НАТО. Ми готові протистояти будь-якій загрозі. Ми ніколи не дозволимо, щоб наші опоненти залякали нас

- запевнив Рютте.

"Послання (президенту росії володимиру путіну) полягає в тому, що ми продовжимо, що ми зробимо все необхідне, щоб переконатися, що він не доб'ється свого, що Україна переможе", - сказав Рютте агентству Reuters в понеділок.

Генсек НАТО: "Ми зробимо все необхідне, щоб переконатися, що Україна переможе"15.10.24, 08:47 • 30340 переглядiв

Президент США Джо Байден і Шольц оголосили про розгортання ракет на полях саміту НАТО в липні, назвавши це тимчасовим рішенням, поки Німеччина, Франція та кілька інших європейських країн не розроблять власні ракети з подібною дальністю.

Країни НАТО готові сприяти лікуванню українських військових: Умєров і Рютте відвідали поранених захисників03.10.24, 19:34 • 17962 перегляди

Ігор Тележніков

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