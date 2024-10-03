Країни НАТО готові сприяти лікуванню українських військових: Умєров і Рютте відвідали поранених захисників
Київ • УНН
Міністр оборони України Умєров та генсек НАТО Рютте відвідали поранених українських військових на реабілітації. Рютте підтвердив готовність НАТО сприяти лікуванню та реабілітації українських бійців.
Глава Міноборони України Рустем Умєров разом із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте відвідали наших військових, які проходять реабілітацію після поранень, передає УНН.
"Висловили подяку нашим героям за їхню незламну мужність у боротьбі за свободу України та всієї Європи.
Пан Рютте підтвердив готовність країн НАТО сприяти лікуванню та реабілітації наших бійців. Зі свого боку, ми готові ділитися досвідом нашої військової медицини для подальшого зміцнення співпраці", - повідомив Умєров.
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Глава Міноборони також висловив вдячність за всебічну підтримку.
"Разом до перемоги!" - резюмував він.
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